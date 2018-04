Jorge Fernández: «Pensaba que iba a durar poco» Jorge Fernández agradece la fortuna de contar con el público «más animado» de la televisión. / E. C. El presentador cumple ya doce años al frente de 'La ruleta de la suerte'. Por el programa de A3 han pasado más de 8.000 concursantes. «Firmaba jubilarme aquí» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 9 abril 2018, 02:07

A la hora de rellenar crucigramas pocas personas podrían ganar a Jorge Fernández (Alicante, 45 años). El presentador, residente en Bilbao, criado en la localidad guipuzcoana de Mondragón y Míster España 1999, lleva doce años viendo cómo más de ocho mil concursantes resuelven los paneles y hacen girar 'La ruleta de la suerte', el concurso de Antena 3 que celebra su aniversario esta semana (de lunes a viernes, a partir de las 13.40 horas).

- Pocos pueden presumir de llevar doce años en el mismo programa.

- Es una alegría, porque en el mundo de la televisión es difícil mantenerse durante tanto tiempo haciendo un programa diario, además siempre como primera opción.

- Incluso ha retirado a 'Los Simpsons' con su cambio horario.

-Teníamos bastante miedo porque en los once años anteriores nos había ido muy bien con una audiencia fiel. Aunque parezca que una hora de diferencia no es nada, en este negocio es un mundo, hay otros competidores, otros hábitos... Cambia todo. Pero afortunadamente ha sido una buena estrategia por parte de la cadena, incluso hemos salido ganando.

- Después de tanto tiempo, ¿de dónde saca la motivación?

- ¡Yo también me lo pregunto! ¿De dónde saco la motivación? De debajo de las piedras porque este programa es sota, caballo y rey, todos los días lo mismo y hay momentos en que estás un poco más bajo. Pero tenemos la suerte de que en este equipo todos queremos ganar, vamos como un tren por el mismo raíl, remando juntos. Yo soy la cara visible y lo tengo que hacer por ellos, por la gente que depende de mi trabajo, un trabajo que nos da una estabilidad laboral. No puedo defraudar. Aunque el programa sea algo muy metódico, voy muy contento a trabajar y soy un tío que siempre quiere ganar, me gusta mantenerme en primera línea.

- En Estados Unidos el programa lleva más de treinta años, ¿se ve jubilándose aquí?

- Su presentador tiene 64 años y creo que empezó con 35 a presentarlo. Ahora mismo lo firmaba, porque, como te decía antes, es una estabilidad profesional y económica. Yo sigo viviendo en Bilbao y los martes bajo a Madrid hasta el jueves, que me vuelvo a subir. No me importaría compaginarlo con otro programa de 'prime time'.

- Ya le vimos presentando uno de reformas de casas.

- Era un formato con mucho presupuesto porque prácticamente montábamos casas desde cero, eran otros tiempos de televisión en los que se manejaba más dinero. Me gustaría volver a hacer ese programa porque era muy bonito, el premio final era un hogar, una nueva vida. Además de entretener, hacíamos una labor social.

- A la ruleta, ¿hay que engrasarla a menudo?

- A veces se mueve un poco, otras está más dura, pero el director del programa la conoce perfectamente.

- ¿Qué letras escogería para el panel final?

- Como vocal la E, que estadísticamente es la que más sale en los paneles, a no ser que viera claras otras. Como consonantes la C, la N y la L.

- ¿Recuerda su primer día en la ruleta?

- Perfectamente. Pensaba que el programa no iba a durar mucho. Competíamos con todas las reinas de la mañana de entonces: Inés Ballester en TVE y Ana Rosa Quintana en Telecinco y emitíamos después del programa que conducía María Teresa Campos. «¿A dónde voy yo con este programa?», pensaba. Lo que quería era hacerlo bien para que me dieran otro formato en Antena 3, y llevo doce años.

Con parados, trabajo doble

- ¿Algún momento agridulce?

- Cuando se fue Paloma (la primera azafata del programa) después de ocho años. Nos dio mucha pena porque nos llevábamos muy bien. Ahora estoy encantado con Laura, que es estupenda y muy profesional.

- Ha tenido más de 8.000 concursantes...

- Cada uno va a hacer lo que puede. La mayoría no ha pisado un plató en su vida y se nota. Tengo buen recuerdo de los que dan juego, me divierto mucho más que cuando tengo a personas más paradas, que hay que tirar de ellos y tengo que trabajar el doble. Y luego están los concursantes que me hacen el programa ellos solos: me cuentan chistes, hacen reír...

- Tiene al público más motivado de la televisión.

- ¡Sí! No para de animar, es una pieza fundamental. Imagina si estuvieran callados esos cinco o seis segundos en los que está girando la ruleta, no sería lo mismo.

- ¿Por qué compañero de cadena le gustaría cambiarse por un día?

- Con Pablo Motos. Haría la ruleta con la gorra.