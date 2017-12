Salva Reina: «El perro es la estrella, lo tengo asumido» Salva Reina con Ramsés, su compañero de aventuras en 'Sabuesos'. / TVE El actor protagoniza 'Sabuesos', la nueva comedia de TVE centrada en Max, un perro que habla y resuelve crímenes. «Es muy simpático, me costaba meterme en el papel», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 18 diciembre 2017, 02:27

Para una vez que a Salva Reina (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) le dan un papel principal, el protagonismo se lo lleva un perro. El actor criado en Málaga y famoso por su papel en 'Allí abajo' (Antena 3) asume la situación con deportividad. Él y Ramsés, un can de la raza jack russell terrier (y su doble de acción, Axel), protagonizan 'Sabuesos', la nueva comedia que actualmente rueda TVE para su estreno en enero. Una reinterpretación de 'La extraña pareja' en la que el ordenado es el humano y el sinvergüenza, Max, un chucho inteligente que sabe hablar y resuelve crímenes. «No tiene nada que ver con el de la serie 'Rex'».

-¿Ha sido éste su rodaje más complicado?

- Sobre todo muy laborioso, hasta que te vas haciendo a la dinámica. Es muy parecido a interpretar un monólogo, como hablar con una pared. Cada vez que le tenía que decir algo serio al perro y este estaba a lo suyo, o te hacía gracia, porque es muy simpático, me costaba meterme en el papel. Hay que intentar que eso cuadre y me preocupaba mucho el trabajo de postproducción, pero ha quedado bastante fino.

- ¿Cuál es el truco?

- Con un compañero tienes a lo que atenerte, alguien que te da la réplica, aquí tenía un muñeco de esos que pitan escondido en el sobaco y tenía que llamar la atención al perro con él para que me miraba mientras le hablaba. Otras escenas las hemos grabado con un peluche, o con el doble de acción del perro, que también lo tiene.

- ¿Cómo ha sido su relación, se lleva bien con él?

- En los ensayos tuvimos tiempo para que el perro nos conociera, le diéramos confianza e incluso nos extrañara. Pero el trabajo real consiste en no desconcentrarlo. Él llega cuando el plano ya está preparado. Para él es un juego.

- ¿Esta serie no está orientada hacia un público más infantil?

- Quizá pueda parecer que es infantil y a los niños les va a gustar porque Max es muy llamativo, pero tiene muchos puntos que quizá atraigan a otra clase de públicos. Se ha hecho un trabajo de guion muy profundo. Hay casos de acción, robos, persecuciones... Dentro de que es una serie bastante blanca.

- Cualquier parecido con 'Rex' es pura coincidencia...

- Correcto. Esa pregunta me la han hecho varias veces. No tiene nada que ver con el perro de la serie 'Rex', que es obediente y noble. Este es el polo opuesto, un sinvergüenza. Hemos buscado la comedia con el símil del 'clown' clásico. Yo sería el carablanca y Max, el payaso.

- La extraña pareja.

- Mi personaje es tímido, cuadriculado, le cuesta relacionarse y tiene una pequeña obsesión con la limpieza, pero no llega más allá porque ese detalle hubiera dificultado la relación con un perro que lo llena todo de pelo y huele mal. Para un tipo especialmente obsesionado sería imposible la convivencia. La referencia con 'La extraña pareja' también tiene que ver en cómo ambos protagonistas evolucionan, Max al principio es más independiente y luego se deja querer, lo mismo ocurre con mi personaje.

- ¿No le va a robar mucho protagonismo el perro?

- Aquí el perro es la estrella, eso lo tengo asumido. Al final somos un equipo y quien tiene que lucir es él, que queda fantástico en pantalla. Yo soy su pared, donde rebotan sus gracias, y soy consciente de mi trabajo. Estaría encantado de que a Ramsés le dieran dos o tres premios.

- ¿Es mejor Ramsés que otros compañeros que ha tenido?

- Es diferente. Con otro compañero tienes otro tipo de relación... No me voy a mojar (carcajada).

- ¿Cómo lleva lo de pasar de secundario a principal?

- Ha sido curioso, siempre he estado acostumbrado a interpretar a personajes que llegan, sueltan su frase y se van. Ahora llevo más peso y estoy en el 95% de las secuencias. Para mí ha sido un aprendizaje a nivel actoral, me he convertido en el capitán del barco. En 'Allí abajo' soy el gamberro, pero ahora tengo que cuidar más detalles.

«Le hablo a mi tortuga»

- ¿Compagina esta serie con 'Allí abajo'?

- Sí. 'Allí abajo' ya ha empezado a grabar su cuarta temporada y yo todavía estoy liado con el final de 'Sabuesos'. Parece ser que en el primer capítulo aparezco, pero a través de una videoconferencia... Algo se han inventado para que pueda salir. En los nuevos capítulos, mi personaje se ocupará de cuidar al hijo de Carmen (María León).

- ¿Va a ser más exigente a partir de ahora?

- No, pero voy a ser más comprensivo con mis compañeros. Ahora entiendo las preocupaciones de un protagonista, que tiene que mantener una coherencia en el arco de sus personajes.

- ¿Max es su primera mascota?

- He tenido gatos, perros y actualmente tengo una tortuga. Por mi vida de actor, en la que se viaja mucho, considero que no se puede tener a una mascota encerrada ni pasando de mano en mano. La tortuga, en cambio, la puedo dejar en su terrario, en casa de algún amigo, y allí está feliz.

- ¿También le habla a la tortuga?

-(Risas) También, también. Pensaba que iba a ser algo más inerte, pero tiene su rollo la tortuga, ¿eh?