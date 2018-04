El polémico gesto de Dulceida con unos niños africanos

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha viajado a África con su mujer, Alba Paul, para disfrutar de unos días de descanso y, de paso, mejorar su inglés. Como influencer que es, no ha dudado en llenar sus redes sociales con imágenes de su safari y, como era de esperar, sus seguidores no han tardado en comentar cada detalle de sus fotografías. Sobre todo, el llamativo contenido de una de esas instantáneas, que ha convertido a Dulceida en 'trending topic' en Twitter-España y dará mucho que hablar en los próximos días.

La popular pareja a ido de viaje a Ciudad del Cabo, un territorio devastado por la sequía y en unas de las fotografías publicadas en Instagram se ve a tres niños que hacen el símbolo de la victoria con los dedos mientras lucen un regalo de Dulceida. Son las gafas de sol llevan su nombre: «Ahora tienen nuestras gafas de recuerdo, yo sus sonrisas y el tiempo con ellos», ha escrito la influencer.

El gesto no ha sido bien acogido por los usuarios de Twitter, que lo consideran superficial e, incluso, insensible. Ante la polvareda suscitada, la propia Dulceida ha salido al paso con un tuit en el que subraya: «Las gafas me las pidieron, me hizo ilusión, se las di y todos felices».

HATERS:

1. Dejad de ser ignorantes.

2. Por suerte pudimos darles lo que más necesitan, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también.

4. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis.

5. Daos una ducha de educación. — Aida Domenech (@AidaDomenech) 2 de abril de 2018