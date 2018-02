El polémico regreso de Kiko Matamoros a Telecinco El polémico tertuliano regresó a Telecinco y criticó la actitud de sus compañeros, avisando: «los que hemos estado aquí hemos rozado la esquizofrenia» JOSEBA FIESTRAS Domingo, 18 febrero 2018, 20:22

Llevaba casi medio año sin aparecer por el plató de ‘Sálvame’, después de su retirada voluntaria, y regresó al ‘Deluxe’ con críticas que soliviantaron a sus ex compañeros. Kiko Matamoros fue ayer uno de los invitados al espacio de Jorge Javier Vázquez y comenzó su charla con autocrítica, «me he dado cuenta de muchos errores», aunque hizo hincapié en uno, «los que hemos estado aquí hemos rozado la esquizofrenia», disparaba. Y aquello solo era el principio. Parece que los árboles no dejaban ver el bosque al conocido representante y tomar distancia le ha hecho contemplar las cosas de otra manera. «Nos ha devorado el personaje», filosofaba ante la iracunda mirada de los colaboradores del show, que rabiaban por rebatir sus palabras.

Al parecer fue la reacción de sus ex colegas contra Carlos Lozano, nombrado recientemente ‘defensor del espectador’ en el formato, lo que motivó la vuelta de Matamoros. «Me parece muy higiénico que haya voces que se proyecten contra el pensamiento dominante», opinó sobre la vituperada labor del comunicador. Y no contento con esto, censuró a los colaboradores: «Os estáis cargando el programa». Así, sin anestesia. Tratando de encauzar un poco la situación, el presentador enjuició al entrevistado: «¿No será que cuando nos vamos no entendemos que el programa siga funcionando sin nosotros?», preguntó. «Sin mí, funciona un poco menos», refutó él sin achantarse y con cierta guasa.

