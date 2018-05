Preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera

Preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera. Hace unos días, el hijo de Isabel Pantoja compartió a través de su Instagram Stories varias imágenes en las que mostraba que estaba enfermo y con fiebre. Sin embargo, su reciente enfermedad podría estar relacionada con la banda gástrica que se puso el año pasado y que ha sido responsable principal del evidente cambio físico que ha experimentado en estos meses. Así lo ha asegurado Lydia Lozano en 'Sálvame'.

«Todavía no ha ido al médico, por lo que no podían enviar un comunicado desde la discográfica, porque no saben lo que tiene», explicaba Lozano. La colaboradora ha asegurado en el programa de Telecinco que no se tataba de una gripe, sino que era algo «grave», pues el DJ ha cancelado todos sus próximos conciertos.

Según confirmaron desde el Ayuntamiento de Güímar, Kiko Rivera habría cancelado su concierto previsto para el 30 de junio y otros eventos. Al parecer, el motivo es médico pero aún no han entrado en detalles y esto despierta las dudas dado que quedan casi dos meses.