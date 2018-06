La prima del Maestro Joao: «A mi tía no le robaron ningún hijo, el suyo nació muerto» La prima del vidente se encargó de echar por tierra todos los duros testimonios que ha 'vendido' Joao durante estos meses EL COMERCIO Sábado, 23 junio 2018, 19:09

Hace nos días la madre del Maestro Joao, acompañada por el vidente, contaba el duro momento de su vida: había sido víctima del robo de un bebé.

Una prima del Maestro Joao se puso en contacto con 'Sálvame' con la intención de mostrar la verdadera cara del vidente. «A mi tía no le robaron ningún hijo, el suyo nació muerto. Yo es que no me lo creo en nada, sus lloros no son lloros, es puro teatro. Además mi primo no tiene poderes desde los cinco años, ¡todo es mentira!, ¡pero mentira, mentira, nunca ha tenido poderes ni nada», afirmó.

Además, la prima del vidente se encargó de echar por tierra todos los duros testimonios que ha 'vendido' Joao durante estos meses: «Joao le dijo a mi madre que tenía todo lo malo que se merecía que por eso se le había muerto su marido y su hijo».