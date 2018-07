Los problemas entre Miki Nadal y su suegra La madre de su mujer ha interpuesto una demanda contra la pareja porque afirma que lleva un año sin ver a su nieta EL COMERCIO Domingo, 1 julio 2018, 14:08

Miki Nadal no pasa por su mejor momento personal, ni él ni su mujer. El humorista y su esposa, Carola Escámez, se enfrentan con la abuela materna de su hija en los Juzgados después de que les interpusiese una demanda porque afirma que lleva un año sin ver a la pequeña.

Al parecer todo comenzó con una riña entre el matrimonio y la suegra de Miki Nadal que tuvo varios dañoscolaterales. El primero, el distanciamiento entre el colaborador de 'Zapeando' y su mujer y la familia de ella. Por eso, la madre de Carola les ha denunciado ya que, supuestamente, lleva casi un año sin ver a su nieta Carmela, que tiene tres años.

Según ha contado la madre de Carola Escámez a Look a ella se le ha impedido ver a la pequeña desde agosto del año pasado. La suegra de Miki Nadal ha explicado al medio antes citado que no ha sido nada fácil llegar a este punto, pero dice que ha sido imposible ponerse de acuerdo. De momento ya se han enfrentado a una sesión de conciliación en la que no han llegado a ningún acuerdo