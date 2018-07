La pullita de Natalia a Bisbal tras su boda sorpresa «La noticia me ha llegado por sorpresa como a vosotros» EL COMERCIO Miércoles, 4 julio 2018, 19:00

La boda sorpresa entre David Bisbal y Rosanna Zanetti ha generado todo tipo de reacciones tras el enlace. Entre ellas la de dos de sus compañeras de su etapa en 'Operación Triunfo'. Natalia y Nuria Fergó han querido darle la enhorabuena al almeriense en su última aparición pública, pero Natalia también le ha lanzado una pullita.

Ante las preguntas de los periodistas la cantante ha dejado que le hubiese gustado asistir al enlace y que si ella hubiese estado en su lugar, invitaría a sus compañeros. «La noticia me ha llegado como a vosotros. Mañana le voy a felicitar. Si hubiera invitado a todos los compañeros, sí me hubiera gustado ir. No me hubiera gustado que hubiera ido unos sí y otros no, pero hubiese sido un recuentro muy guay. Yo el día que me case invitaré a todos, quien quiera que venga y quien no quiera, que no venga. Mi carrera empezó con ellos y fue uno de los momentos más bonitos de mi vida».

Por su parte, Nuria Fergó ha sido más comprensiva con Bisbal y ha subrayado que él quería una boda discreta e íntima «Una boda es personal y tienen que estar los que tienen que estar. Estaban guapísimos y les deseamos que sean muy felices y que sigan disfrutando de la vida como lo están haciendo. Querían una boda discreta, ole por él que lo ha conseguido«.