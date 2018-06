Puñetazo de Willy Bárcenas a un productor que se «alegraba» de que su padre estuviese en la cárcel Willy Bárcenas, cantante de Taburete. / ABC El cantante de Taburete perdió los nervios a pesar de que siempre ha guardado la compostura cuando se le ha preguntado por Luis Bárcenas EL COMERCIO Gijón Miércoles, 27 junio 2018, 20:01

Willy Bárcenas, cantante de la banda Taburete, aseguraba cuando inició su andadura musical, que existía mucha gente que acudía a sus conciertos por el «morbo» de ver al hijo del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien hace un mes era condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel en el marco de la trama Gürtel.

El vocalista de Taburete visitó a finales del mes de mayo Asturias para participar junto a su grupo en el festival Baldumac y confesaba que «cualquier persona se puede poner en esta situación, puede imaginarse cómo estoy, pero esto es un festival de música y no quiero poner por delante otra cosa» Cuando salió pública la sentencia, el joven no ocultó su estado de ánimo en las redes sociales sobre el futuro de sus padres: «Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza, no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante. Si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar», escribía en su perfil de Instagram.

Según publica ABC, este sábado 23 de junio el artista abandonó ese temple que le ha caracterizado hasta ahora y perdió los nervios con el director artístico y productor José Gallardo, al que le propinó un puñetazo después de que este dijese que se alegraba de que su padre estuviese en prisión. Sucedía en una fiesta organizada en Madrid tras el concierto ofrecido por Vetusta Morla.