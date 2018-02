La razón por la que Paula Echevarría y David Bustamante no se divorcian Al parecer cantante no está de acuerdo con algunas de las claúsulas del divorcio ELCOMERCIO.ES Lunes, 5 febrero 2018, 20:33

Paula Echevarría confirmaba hace unos días que su divorcio con David Bustamante era definitivo. Pero hay una razón por la que la actriz y el cantante aún no han dado el paso final, un nuevo problema que complican las cosas y que ambos se pongan de acuerdo.

La pasada semana, la actriz comunicaba su intención de separarse a raíz de los rumores que la relacionaban con el futbolista Miguel Torres . Una noticia que David Bustamante no habría encajado del todo bien: «Yo no voy a mandar ningún comunicado, de momento...», explica el cantante a Beatriz Cortázar en la revista 'Corazón TVE'.

Al parecer, el artista no está de acuerdo con algunas de las claúsulas del divorcio, según informa ABC.es. Hay que recordar, tal y como publicó en exclusiva esta misma publicación que la pareja ya firmó en 2013, ante notario, el convenio regulador que ratificarían en caso de divorcio. En él, la actriz tendría la guardia y custodia de una niña que, por entonces, tenía cuatro años.

En esos papeles, todo lo relacionado con la menor está perfectamente estipulado en ocho páginas, al igual que los plazos de la venta de la casa, de la que el cantante posee un 80% y Echevarría un 20%, en la que han convivido durante su matrimonio, situada en Villanueva de la Cañada.

Fuentes cercanas aseguran que Bustamante no firma los papeles porque, a día de hoy, no estaría dispuesto a ceder la custodia absoluta de su hija a Paula. Su intención podría ser solicitar la compartida, por lo que no se descarta que la decisión la tome un juez.