El regreso de 'The Walking Dead'

The Walking Dead' ha vuelto. Sí, otra vez. Muchos abandonaron a los zombis por el camino, pero aún así la serie de la AMC sigue contando con un buen número de seguidores. Lo cierto es que en este regreso (de la segunda parte de la octava temporada) ha notado un descenso de espectadores importante. Muchos de los que estaban se fueron hartos de un argumento que se repetía en exceso y algunas tramas que nunca terminaban de resolverse. No es la primera vez que 'The Walking Dead' entra en un bucle así. Ya en la segunda temporada desconcertó a su audiencia con vueltas que no iban a ninguna parte, aunque con el paso de los capítulos lo fueron resolviendo (para caer de nuevo más tarde).

Conscientes de todo esto los guionistas habían preparado un regreso potente con la anunciada muerte de uno de sus protagonistas principales. Sí, a partir de aquí hay 'spoilers'. El desenlace de la primera parte ya nos hacía prever que el destino de Carl estaba truncado.Y así fue. 'The Walking Dead' planteó un emotivo capítulo en torno a la muerte del hijo de Rick, en el que le vimos despedirse de todos los suyos, recordar los momentos más relevantes de su vida y arrepentirse de algunos sucesos de su trayectoria vital. La producción echaba el resto, siendo conscientes sus promotores de que a partir de ahora van a tener que apostar por más momentos de impacto y por avanzar los relatos de los protagonistas, pues muchos de ellos siguen estancados ocho temporadas después. Y no puede ser. 'The Walking Dead' no puede ser eterna, por mucho que los cómics se lo pudieran permitir.

Quizá el hecho de haber acabado con el personaje de Carl, que en el cómic sigue vivo y no presenta síntomas de ninguna enfermedad, sea un aviso para navegantes y una declaración de intenciones. 'The Walking Dead' va a buscar su nuevo ritmo narrativo para encauzar su camino y hacer disfrutar como en algunas épocas ha conseguido. Ojalá fuera eso. La cuestión es que el resto de episodio de regreso, en las alcantarillas, se hizo pesado y no nos condujo a ningún lugar nuevo. De lo que suceda con Negan y sus hombres también depende el futuro de la serie.