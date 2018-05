Belén Esteban: «En agosto voy a colgar todos los días fotos en bikini para que sigáis hablando» La colaboradora del programa de Telecinco 'Sálvame' responde a todos los que la insultaron por sus imágenes en bikini EL COMERCIO Martes, 8 mayo 2018, 17:34

«A los que me criticáis por las fotos que pongo en Instagram, un consejo: daos un bañito ja ja ja ja», escribía Belén Esteban en la red social tras recibir críticas por publicar una imagen en bikini o junto a su pareja Miguel.

Días maravillosos 🏝🌞bikini @_dolores_cortes Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 4 May, 2018 a las 11:26 PDT

«Pareces un chorizo a punto de reventar» o «Qué estropeada estás» han sido alguna de las frases que ha tenido que leer la de San Blas el pasado fin de semana. Pero no todas las críticas se centraron en su físico. También hubo muchos seguidores que arremetieron duramente contra su trabajo en la televisión: «Es muy poco serio por tu parte decir que estás descansando de tu trabajo, cuando ese 'trabajo' consiste en estar dos o tres días a la semana sentada en un sillón hablando de las vidas ajenas, comiendo y de vez en cuando gritando, eso se llama provocar a la gente que realmente trabaja» o «Trabajas mucho y muy duro. No me hagas reír. El dinero ganado así lo regalaría porque mi conciencia limpia vale más. Descansa que tienes que estar agotada de no hacer nada».

Por otro lado, este lunes, la colaboradora del programa de Telecinco respondió, de nuevo, a sus 'haters' desde el plató de 'Sálvame': «Prefiero verme a como estoy, a no como estaba», decía. «Seguir criticando que soy la persona más feliz del mundo. En agosto voy a colgar todos los días fotos en bikini para que sigáis hablando», añadió.