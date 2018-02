La respuesta de Lydia Bosch, harta de las críticas sobre su 'nueva cara' Telecinco La actriz ha querido zanjar la polémica y explicar el motivo de su nuevo aspecto del que todo el mundo habla EL COMERCIO Miércoles, 21 febrero 2018, 20:17

Lydia Bosch no ha pasado por alto todas los comentarios sobre su aspecto físico después de que la actriz apareciese en un acto benéfico de la Fundación Real Madrid, antes de estrenar 'La Verdad', su nueva serie en Telecinco. Su rostro ha sido analizado al milímetro e incluso muchos han hablado de su 'nueva cara', deduciendo que ha pasado por el quirófano. Por eso, harta de las críticas, la catalana ha querido responder.

Y lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha dejado claro que no se ha sometido a ninguna operación de estética recientemente.

«Mucha gente me habla de mi eterna sonrisa… ¡no me queda otra, sobre todo, cuando leo ciertas cosas! Al parecer, pasar por una gripe A durante más de una semana por la que he perdido cuatro kilos es suficiente para que algunos medios ‘serios’ titulen ‘la nueva cara de Lydia Bosch. En fin, lo que hay que ver… hasta han llamado a una doctora a ver lo que me he hecho. Llamadme a mí y preguntad. En fin, salud para todos que es lo más importante y a disfrutar de 'La verdad' en Telecinco, que ya sí que sí está a punto de caramelo… Besos a todos, que me voy a comer a ver si recupero peso pronto».

Lydia Bosch volverá a la parrilla de Telecinco con 'La Verdad', una serie de intriga y suspense que cuenta la historia de amor entre un policía y una enigmática joven y el misterio de una investigación policial y periodística para descubrir una verdad.

Además de Lydia Bosch, Jon Kortajarena, Elena Rivera, Ginés García Millán y José Luis García-Pérez encabezan el elenco artístico que cuenta también con Irene Montalà, Ana Álvarez, Juan Meseguer, Oriol Puig, Esmeralda Moya, Susi Sánchez, Javier Estévez, Pedro Mari Sánchez, Laura Zuazua, Berta Ojea y Ayoub El Hilali.