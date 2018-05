Ana Rosa Quintana dice adiós: «Es el momento de abandonar» La 'reina' de las mañanas se despide de uno de sus proyectos más personales EL COMERCIO Gijón Jueves, 24 mayo 2018, 22:58

Ana Rosa Quintana dice adiós, de forma totalmente inesperada, a uno de sus proyectos más personales en los que ha centrado sus esfuerzos durante los últimos diecisiete años. La presentadora de las mañanas de Telecinco y el Grupo Hearst han anunciado el cierre de la revista 'AR'.

La editorial y la periodista han decidido poner fin al acuerdo de colaboración que mantenían desde el ano 2001. La publicación se despedirá de los lectores tras 200 portadas en el quiosco. «En esto sí que he cumplido una etapa. Nunca imaginé estar 17 años siendo yo siempre la portada de una revista. De estos años me llevo la mejor de las relaciones con uno de los grandes grupos editoriales del país, el haber conocido a unos compañeros que me lo han puesto muy fácil y una experiencia profesional inolvidable», ha explicado la periodista en declaraciones al portal Fórmula TV.

El cierre de la publicación no conllevará despidos. Los trabajadores de la revista se integraran en otras cabeceras del Grupo Hearst. «Solo puedo estar agradecida por todas las experiencias vividas, pero creo que ha llegado el momento de abandonar mi faceta de chica de portada; ahora estoy volcada en un programa en directo de cinco horas y quiero dedicarle mas tiempo a mi familia».