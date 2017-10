Sandra Barneda contesta así a un seguidor que la llamó «fea» Sandra Barneda. La presentadora se recupera de una operación de menisco a la que se sometió la semana pasada C. GARCÍA Viernes, 6 octubre 2017, 09:22

Sandra Barneda se recupera estos días de una operación de menisco a la que se sometió hace una semana. Mientras la presentadora se ausenta de televisión, continúa su tratamiento y rehabilitación para volver pronto totalmente recompuesta.

Mientras tanto, Barneda comparte en sus redes sociales el proceso de recuperación y manda mensajes muy optimistas a sus seguidores. Recientemente compartió en Instagram una imagen en la que se le podía ver sonriendo tranquilamente, sin maquillaje y muy natural. Junto a la foto añadió el texto: «Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Poco a poco volviendo a tope. Recuperándome».

Uno de sus seguidores contestó a Sandra Barneda con un insulto que a la presentadora no le sentó muy bien: «Lo que hace el maquillaje. Qué fea sales en esta foto. Pareces más vieja». Ella no suele contestar a este tipo de mensajes en los que le faltan el respeto, pero en esta ocasión no dudó en hacerlo. «¡Deja de enseñar un perro y pon tu cara para que la juzguemos todos!», se dirió al usuario, que tenía un nick anónimo y con la foto de un perro.

El resto de seguidores que leyeron la respuesta de Sandra dieron la razón a la presentadora y la apoyaron. Además criticaron la actitud de ese usuario, acusándole de ser «muy superficial» y recomendándole que se preocupara más de su propia vida «en lugar de estar atacando en las redes».