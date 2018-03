Sean Penn aparece drogado en una entrevista y se pone a fumar en el plató El intérprete, dos veces ganador del Oscar como Mejor Actor, se presentó en el programa de Stephen Colbert bajo los efectos de sedantes EL COMERCIO Gijón Jueves, 29 marzo 2018, 12:17

Sean Penn ha dado que hablar, y mucho, tras su intervención en el programa estadounidense ‘The Late Show’, presentado por Stephen Colbert. El actor se presentó a la entrevista con la mirada un tanto perdida y con una actitud bastante distraída. Pen no tardó en explicar qué estaba pasando. Explicó que había ingerido sedantes por un vuelo que había tomado horas atrás.

El actor había sido invitado para hablar de su nueva faceta de escritor y presentar su novela ‘Bob Honey Who Just Do Stuff: A Novel’.

El actor reconoció haber tenido que tomar 'Ambien', un tranquilizante, para poder dormir después de un vuelo nocturno.

Ante tal situación, Colbert le preguntó: «¿Y todavía estás bajo los efectos del Ambien?». La respuesta era más que evidente. «Un poco», respondió Penn.

Acto seguido, el actor se sacó del bolsillo un paquete de tabaco y se encendió un cigarro en plató en pleno directo. En un momento dado, y frente al surrealismo de los hechos, el presentador le pidió que parase de fumar.

Además, Penn quiso volver a dejar claro que su pasión por la actuación está en declive, y añadió: «a mí cada vez me gusta menos interactuar con los demás».