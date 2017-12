Setenta kilos menos en diez meses Perlines, en enero. / E. C. Domingo, 3 diciembre 2017, 00:57

Casi setenta kilos menos en diez meses. Ese es el récord que acaba de marcar el fotógrafo gijonés Perlines, 53 años. O lo que es lo mismo: ha pasado de una talla 70 de pantalón a una 46 desde que el 18 de enero, «una vez superadas las farturas navideñas», en su cabeza «saltó una chispa». Un: «Esto no puede ser». Y se puso en manos de un médico que le dijo que la tensión «andaba por las nubes. Como para que me diera un trallazo y quedar en el sitio». Ante eso, no había excusa. Así que se decidió por el método Pronokal después de que alguien le hablase de él y tras «veinte años de probar distintas dietas, por lo privado y por la Seguridad Social». Sin resultado. «Una vez incluso, en el hospital, me pusieron una de 950 calorías. Y eso no lo aguanta un tío ni amarrado con un cincho». Pero esta vez la cosa está funcionando. Eso sí: sin saltarse ni una de las cinco comidas diarias prescritas y ni romper la regla que reza «cero grasas, azúcares, alcoholes, harinas y sus derivados». Es, cuenta, «una metodología de vida» en la que se ha convertido en todo un experto en verduras y en detectar azúcares en todo tipo de alimentos y en la que «también se recomienda el ejercicio físico», así que su próximo reto será ir caminando de Gijón a Covadonga. Una prueba titánica que le cuesta su «dinerillo, porque hay productos de diferentes precios que se piden a Barcelona, además de las consultas médicas quincenales», pero que compensa: «Antes que el dinero está la salud». Y, para quien critica que su método puede tener efectos secundarios, también tiene respuesta: «Para cubrir posibles carencias, se toman suplementos de vitaminas, sodio, potasio y Omega 3. Todo, bajo prescripción».