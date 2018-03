Sharon Stone, vaya 60 años Sharon Stone. / AP La mujer que dejó en shock a medio planeta al mostrar la entrepierna a Michael Douglas está de aniversario I. CUESTA Lunes, 12 marzo 2018, 06:32

Aunque resulte increíble, Sharon Stone acaba de cumplir 60 gloriosos años. La actriz que dejó en estado shock a medio planeta cuando le mostró la entrepierna a Michael Douglas en 'Instinto básico' estrenó década este fin de semana rodeada de sus tres hijos adoptivos (Roan de 17 años, Laird de 12 y Quinn de 11) y de un joven apuesto y fornido con el que el sábado se la vio paseando por la playa de Santa Mónica y haciéndole arrumacos sobre la arena. El cumpleaños de la diva no tendría nada de particular sino fuera porque, además de convertirse en la prueba viviente de que hay quien puede llegar a ser sexagenario sin que nadie lo note, se ha convertido en un claro ejemplo de supervivencia. La sex-symbol cumple sesenta después de haber superado hace diecisiete años una apoplejía y una hemorragia cerebral tras las cuales los médicos le aseguraron que tenía solo un cinco por ciento de posibilidades de seguir con vida -«Perdí mi memoria. Se me paralizó el lado izquierdo del cuerpo. No pude ni escribir mi nombre ni leer durante dos años. Tuve que reaprender a hablar, escribir, andar...», ha contado-. Y lo hace pocas semanas después de haber finalizado el rodaje de una serie con Steven Soderbergh y de que Martin Scorsese haya anunciado que cuenta con ella para su próxima película.

Cuando le preguntan a la chica superdotada de Pennsylvania (tiene un cociente intelectual de 154) por sus secretos para mantenerse espléndida, la exmodelo asegura que hace Pilates, que de vez cuando va al gimnasio, y que en ocasiones realiza una tabla de ejercicios que le ha preparado un experto, pero que, sobre todo, lo que le gusta es poner música y bailar. El hecho es que, retoques al margen, es complicado llegar a ser sesentón con esa pinta, por más que todo el mundo sepa de su preocupación por tener buen aspecto, al punto de que en Estados Unidos han acuñado el término 'síndrome Sharon Stone' para referirse a quienes invierten horas y horas en hacer ejercicio físico y mantenerse en forma. Al fin y el cabo, ella siempre ha sabido que un buen cuerpo es fundamental para quien se gana la vida delante la cámara. Cuentan que en 1990, cuando nadie la veía como la mujer arrolladora que ahora todos conocemos, decidió posar desnuda para 'Play Boy'. «Nadie pensaba que yo era sexy, pero sabía que tenía que parecerlo», ha confesado. Aquella portada relanzó su carrera y le abrió puertas que no volverían a cerrarse.