Sofía Suescun, ¿embarazada? La ganadora de 'Supervivientes 2018' reconoció sentirse rara y no tener el periodo, algo que tiene preocupado a Alejandro Albalá EL COMERCIO Domingo, 1 julio 2018, 12:31

Sofía Suecun y Alejandro Albalá podrían ser padres. La ganadora de la última edición de 'Supervivientes' acudió anoche a 'Sábado Deluxe' y dejó a todos boquiabiertos tras una sorprendente revelación. Rafa Mora fue el encargado de soltar la bomba de que el ex de Chabelita está precupado por un posible embarazo de la pamplonica.

«¿Tú cuando intimas con tu pareja, tomas algún tipo de precaución? ¿Utilizas algún tipo de método anticonceptivo?», le espetaba el valenciano.

La cara de Sofía fue un poema tras la pregunta, pero el plato fuerte vino en la respuesta. «Es verdad que utilizo un método anticonceptivo, como muchas niñas de mi edad. Pero es verdad que cuando voy a 'Supervivientes' dejo de tomarlo. También es verdad que allí, por la falta de comida, se me corta la regla y a día de hoy sigo sin tenerla».

Tras las idas y venidas de Albalá y Sofía tanto durante el concurso como fuera de él, el posible embarazo se suma a la lista de preocupaciónes de la pareja o mejor dicho, la no pareja.

«He estado intimando con Alejandro, solo he estado con él», dijo Sofía. A las preguntas de los colaboradores sobre si solo había estado con Alejandro o si había había alguien más, es decir, que si hubiera bebé podría haber otro posible padre, Sofía afirmó que solo había estado con Alejandro.

Con solo 21 años, Sofía afirmó que no quería ser mamá, aunque reconoció que se sentía rara. «Estoy rara, sí, me lo dice todo el mundo, no solo Alejandro», dijo Sofía, lo que dejó a Jorge Javier muy impactado. «Ay, madre de Dios, que al final puede estar preñada...».