Sofía Suescun: «Mi padre me recogía borracho en el coche» La ganadora de 'Supervivientes 218' ha concedido una entrevista en la que ha contado los detalles más duros que pasó durante su infancia EL COMERCIO Miércoles, 20 junio 2018, 20:17

Después de convertirse en ganadora de 'Supervivientes 2018', la también vencedora de 'Gran Hermano' ha concedido una entrevista en la que ha contado los detalles más duros que pasó durante su infancia.

Sofía Suescun ha relatado a una revista del corazón el daño que su padre le hizo: «A mi nunca me ha puesto una mano encima». Pero, según cuenta le hizo pasar por numerosas situaciones inhumanas: «Mi padre me recogía borracho en el coche. El plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho. Yo salía y me tumbaba en un banco a esperar. A veces él salía del bar y se olvidaba de mi, se montaba en el coche y yo tenía que llamarle».

Esa falta de cariño paternal es según Suescun la causa de no fiarse de ninguna pareja: «Desconfío de los hombres por lo que me hizo mi padre».