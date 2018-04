Desvelan la relación de Sofía Suescun con un jugador del Real Madrid La joven habría mantenido esta relación cuando se encontraba con su pareja Alejandro Albalá EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 abril 2018, 09:38

Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano 16' y tronista de 'MYHYV', sigue dando mucho de qué hablar a pesar de encontrarse a miles de kilómetros en una isla desierta de Honduras. La superviviente, que ya ha sido el centro de atención gracias a su anterior pareja Alejandro Albalá, que la dejaba en pleno directo en el plató del programa, ha vuelto a ser noticia por unos rumores en los que se acusa a Sofía de ser infiel al ex de Chabelita con un famoso futbolista del Real Madrid.

Así lo hacía saber su anterior pareja Hugo Paz, con el que salía de la mano del programa 'MYHYV' y poco después terminaban rompiendo. «Yo tuve una conversación telefónica y a mí ella me dijo que tuvo una relación con un jugador profesional del Madrid estando con Alejandro Albalá», confesaba Hugo Paz en los platós de Telecinco.

Esta noticia sobre la ganadora de 'Gran Hermano' ha hecho saltar las alarmas y dar mucho de qué hablar en los programas de la cadena, donde aseguraban que «un jugador del Real Madrid sí que sería el perfil para Maite». Por otro lado, Mila Ximénez aclaraba en 'Sálvame' que esta información no era nada relevante para su transcurso en el reality: «Si estaba con un jugador del Real Madrid me da igual, tampoco nos importa. A mí ella me cae fatal y quiero que se vaya de la isla ya. Me parece un personaje siniestro. Culpo a Maite, solo le ha educado para cazar a un famoso».

Sin embargo, Sofía, que afortunadamente se encuentra aislada y ajena a estos rumores, continua sus coqueteos con Logan, otro de los participantes de 'Supervivientes' con el que la joven declaraba hace unos días no estar segura de los sentimientos que tiene hacia él.