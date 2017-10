Soraya, la expareja de Leo Cámara, habla sobre su intento de suicidio «Sabía que lo estaba pasando mal, pero no para tanto», comenta la última novia del extronista EL COMERCIO Gijón Lunes, 2 octubre 2017, 19:28

«Ha sido un momento de locura muy puntual, se le han juntado muchas cosas y no ha podido con ello». Son las declaraciones que Soraya, expareja de Leo Cámara, ha realizado a 'Socialité' tras el intento de suicidio del exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa'. El extronista, que sufre una fuerte depresión, fue hospitalizado el pasado día 28 de septiembre tras ingerir una gran cantidad de pastillas.

El intento de quitarse la vida tuvo lugar poco después de su ruptura con Soraya, quien detalló: «Yo lo dejé hace poco, fue una ruptura tranquila». No obstante, «sabía que lo estaba pasando mal, pero no para tanto», ha comentado su ex, que ha pedido respeto, sobre todo, por las dos hijas de Leo. Con todo, ha lamentado: «Es una persona que traga mucho y le cuesta soltar, ha llegado al límite».

Por su parte, Leo Cámara ha publicado en su perfil de Facebook un mensaje para sus seguidores: "Quería agradeceros a todos los que me habéis escrito, llamado, e intentado poneros en contacto conmigo para preocuparos por mi estado de salud, y mostrarme vuestro apoyo. Deciros que gracias a mi familia y a la gente que más quiero, estoy recuperado. La verdad es que no estoy atravesando uno de mis mejores momentos, pero no dudéis que con esfuerzo y el apoyo de los míos lograré salir adelante. Os doy las GRACIAS por el cariño recibido".