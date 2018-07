La sorpresa de Luis Fonsi que hizo llorar a Lara Álvarez «No me lo creo. Tengo que sentarme porque me voy a desmayar», dijo la gijonesa EL COMERCIO Gijón Viernes, 6 julio 2018, 15:56

Lara Álvarez siente una gran admiración por Luis Fonsi. No es extraño encontrar vídeos en las redes sociales de la gijonesa cantando algunas de sus canciones, pero durante la última grabación se llevó una sorpresa mayúscula que incluso le hizo llorar de emoción.

La presentadora se encontraba sentada en su camerino cantando la canción 'Calypso' acompañada de Paco Salazar a la guitarra. Sutilmente, Luis Fonsi abre la puerta de la habitación y entra en escena mientras la asturiana está concentradísima cantando, hasta que en el estribillo, el portorriqueño se acerca y entona unas notas para sorprenderla.

Cuando Lara se gira y ve a Fonsi no puede evitar emocionarse. «¡No, Luis, no me lo creo!», dice la gijonesa mientras se echa las manos a la cabeza. Tras ello ambos se funden en un tierno abrazo. «Estoy temblando, voy a sentarme porque me voy a desmayar», añade la asturiana.

La gijonesa es una de las mayores fans del exitoso cantante y así se lo hizo saber. «Me emocionas. Me has acompañado durante muchos años de mi vida, en momentos muy bonitos», le explicaba Álvarez sin poder contener las lágrimas. «Sé que eres muy musical y espero que sigas así, viviendo la música a flor de piel. Es muy bonito. Gracias», le respondía Fonsi.

Fue un momento inolvidable que Lara Álvarez quiso compartir con sus seguidores en Instagram. Aquí lo tienen: