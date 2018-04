El sujetador invisible inventado en España que causa furor El SOS10 une, eleva y separa el pecho EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 abril 2018, 20:53

El sujetador es una prenda que a muchas mujeres les resulta incómoda, sobre todo en la época veraniega o cuando se quieren lucir escotes que, en muchas ocasiones, no consiguen taparlo. Pues bien, la granadina Luisa Mula Rivas parece haber inventado la solución, no solo para que no se vea el sostén con cierta ropa, sino también para que la forma del pecho sea la deseada.

Se trata del SOS10, un adhesivo invisible que es capaz de unir, elevar y separar el pecho, además de no despegarse ni ser perjudicial para la piel. Este producto estrella ya se vende en la tienda online de SOS10 a un precio de 19,80 euros.

La manera de colocarlo es muy sencilla: primero, hay que limpiar bien la piel y, posteriormente, pegarse según el escote que se quiera lucir. Tras usarlo, habrá que higienizar la zona con jabón neutro para eliminar los posibles restos de adhesivo y, finalmente, hidratar la piel.