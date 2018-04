Un guapo asturiano de origen asiático Tae-Yeong Song Lim es el guapo oficialde Asturias para el concurso Caballero de España. Tae-yeong Song, gijonés cosecha de 1995 y de padres surcoreanos, será el representante de Asturias en el certamen Caballero de España M. F. A. GIJÓN. Martes, 17 abril 2018, 01:18

Nació en Gijón en 1995, pero sus rasgos delatan su origen asiático. De hecho, ese toque exótico es uno de los puntos fuertes de este mocetón de nombre Tae-Yeong Song Lim que compagina su trabajo como modelo con la profesión de ilusionista y que será quien represente a Asturias en el certamen Caballero de España.

Su auténtica profesión es la de mago. Pero los ánimos de sus amigos y conocidos le llevaron a introducirse en el mundo del modelaje. «Empecé en septiembre del año pasado, me había dicho mucha gente que me metiese a modelo, que tenía imagen, presencia, altura, y también por mis rasgos asiáticos», relata este joven hijo de padres surcoreanos. Hizo caso a los consejos y comenzó a adentrarse en el mundo de las agencias de modelos. Y ahí sigue, haciendo los trabajos que van saliendo y también tratando de abrirse un hueco a través de los concurso de belleza. El año pasado se apuntó al casting provincial de Caballero de Asturias, pero no tuvo suerte. Quedó en buen lugar y este año repitió. Envió las fotografías y el pasado mes de febrero le comunicaron que él era el elegido para representar al hombre asturiano. Faltaba que llegara otra noticia que ya está aquí: ha sido elegido para la fase final que se celebrará presumiblemente en septiembre. Aún no tiene confirmación ni de dónde ni de cuándo, pero todo indica que será al final del verano en Almería. Por el momento solo sabe que las fotos oficiales para el certamen se las harán en el mes de junio.

Está ilusionado y con ganas. Y se está machando en el gimnasio con el ánimo de lucir un cuerpo cañón en el certamen nacional. Pero no se olvida de su otra profesión: «Trabajo como mago e ilusionista profesional aquí en Asturias y tengo una actuación pendiente en la sala Houdini, en Madrid», anuncia dando a entender la importancia del lugar para quien ha actuado en un sinfín de escenarios bajo el nombre artístico de Tae Lim y que se dedica a la magia de cerca. «Me gustaría compaginar las dos cosas, trabajar más en el futuro como modelo», apunta. Criado en el barrio del Natahoyo, estudió Primaria y ESO en el colegio Santo Ángel de la Guardia, Bachillerato en La Salle y ahora vive en la avenida de la Costa. Desde ahí ve cómo su vida profesional se enfoca hacia sus dos vocaciones. Porque además de guapo asturiano también es concursante oficial del programa de la TPA 'Cazatalentos', que se emite los jueves.