Tania Llasera explota de nuevo ante las críticas de «mala madre» «Me entristece mucho y me parece un retraso que a estas alturas todavía tenga que dar estas explicaciones» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 13 septiembre 2017, 19:28

No es la primera vez que a Tania Llasera se le cuestiona como madre. De nuevo la presentadora de televisión ha estallado en las redes sociales por las críticas tras dar a luz a su hija Lucía.

Llasera escribió junto a una fotografía en la que aun estaba embarazada que su niña había venido al mundo por una cesárea programada. También ha comentado que no puede darle el pecho y que ha contratado a una enfermera para que cuide de ella por las noches. Y como si eso le quitara todos sus méritos como madre, muchas usuarias criticaron su manera de dar a luz y criar a su pequeña.

Esta fue su contundente respuesta:

«ba a subir una foto de mi hija ya que es su cumple-semana hoy pero los comentarios de mi foto anterior me han irritado, y no quiero que su cara se asocie a lo siguiente que voy a decir: NO SOY MENOS/PEOR MADRE por haber dado a luz por vía cesárea. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por elegir dar biberón. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por contratar los servicios de una enfermera de noche/Salus. NO SOY NI MENOS, NI PEOR o MEJOR MADRE que tú. Por razones de salud, NO PUEDO dar a luz vía vaginal. Por razones de salud, NO DEBO DAR PECHO(y aún así le di el calostro para inmunizarla). Por razones lógicas, quiero dormir y estar al 100% para mis 2 hijos de día, además de recuperarme lo antes posible de una operación de quirófano tan importante como lo es una cesárea. Y por cierto, la única calificación como madre que me importa es la de mis hijos y mi marido. Me entristece mucho y me parece un retraso que a estas alturas todavía tenga que dar estas explicaciones. Las mujeres nos debemos más crédito y respeto las unas a las otras como madres. Soy la mamá de Pepe y de Lucia y punto, y ahora me voy a darle otro biberón a lo más bonito que tengo».