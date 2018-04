Tania Llasera, obligada a visitar al psicólogo tras el nacimiento de su hijo La presentadora ha confesado cómo le cambió el carácter tras dar a luz EL COMERCIO Gijón Viernes, 27 abril 2018, 11:10

Tania Llasera, una de las grandes presentadoras del grupo Mediaset, se ha visto envuelta en una desagradable situación tras el nacimiento de su segundo hijo. La joven, que actualmente presenta el programa 'La Voz Kids' y se ha convertido en la abanderada de las mujeres curvie en televisión, habría tenido que asistir a su psicólogo tras dar a luz por un repentino cambio de humor que le hacía estar todos los días enfadada.

«Ahora estoy más contenta. Estaba siempre de mala uva. No entendía que teniendo que estar contenta, estuviera siempre agria. La psicóloga me dijo que estaba digiriendo la maternidad, que va de la mano de un gran amor, pero también de una culpa, de una responsabilidad y unos miedos», confiesa Tania Llasera, quien ha explicado que no todo han sido buenos momentos en su recién comenzada maternidad.

Finalmente, aunque la presentadora de Telecinco haya vivido unos momentos complicados, Tania Llasera se muestra positiva e intenta seguir haciendo su vida con total normalidad: «El viernes me fui con unas amigas y me tomé tres vinos, volví haciendo 'eses' a casa y no hablé de niños ni un solo minuto. Hay que cuidar la parcela de uno mismo siendo madre, porque si no te comen».