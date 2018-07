Terelu Campos reaparece tras su recaída con el cáncer La colaboradora de televisión acude al programa 'Sábado Deluxe' para contar en primera persona cómo se siente tras el duro revés ÉL COMERCIO Domingo, 8 julio 2018, 10:10

Terelu Campos acudió este sábado a 'Sálvame Deluxe' para contar en primera persona cómo se siente después de conocer que vuelve a tener cáncer de mama.

La colaboradora del programa de Telecinco hizo su entrada en el espacio «asustada» y «con la esperanza» de que el próximo miércoles, día en el que será intervenida, los médicos le quiten el tumor. «El análisis de ese tumor me da esperanzas... Esperanzas de no volver a pasar otra vez por todo, tan solo con quitarme algo ya seré feliz», explicaba entre lágrimas. Cuando le diagnosticaron el primer tumor, Terelu no tuvo miedo pero con este, la situación es diferente. «Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico. La diferencia entre hace seis años y ahora es que sabes el camino por el que vas a ir», decía.

«La enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé seis años atrás el momento en mi doctora de que algo no iba bien». Esperanzada también desveló que este es «la cuarta parte del primero». «Lloré de terror, pavor, rabia... Pensé 'no puede ser esto otra vez'», confesaba la colaboradora de televisión entre lágrimas.

Pero la peor parte de todo esto para ella es el sufrimiento de su familia. «Me duele más que el mío», dijo muy emocionada.