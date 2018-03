Terelu Campos responde a la madre de Diana Quer La colaboradora de Telecinco no ha dudado en contestar al mensaje por privado para ayudarla en lo que pueda EL COMERCIO Viernes, 16 marzo 2018, 19:35

Después de que Diana Pinel recurriese a la hija de María Teresa Campos para que le diese su apoyo con la no derogación de la prisión permanente revisable, la televisiva no ha dudado en ofrecerle su respaldo. «Hola Terelu, soy la mamá de Diana Quer, tu hija es preciosa, y me ha recordado que el último cumple de Diani fueron sus 18… Creo que alguna de mis dos hijas la conoce, sólo te pediría que de la manera que te sea posible y si tú quieres, nos des tu apoyo a la NO DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, es por un futuro seguro para nuestros hijos. Gracias y te mando un abrazo y un beso para tu reina», escribía a través de Instagram la madre de Diana Quer.

Terelu Campos no ha dudado en contestar al mensaje por privado para ayudarla en lo que pueda. «Me he puesto en contacto con la madre de Diana. Le contesté por privado. Por supuesto que apoyo la causa. Estoy totalmente a favor de la prisión permanente revisable. De hecho, yo he firmado para evitar su derogación. El padre de Diana Quer me envió la petición y se la devolví firmada. Considero que los partidos políticos que quieren suprimir la prisión permanente revisable se equivocan y van a pagar un alto precio en las urnas, porque la sociedad está pidiendo a gritos que no se derogue. Mi hija también lo ha pasado mal. Ha sufrido con lo que le ha ocurrido a Diana porque la conocía. Tenían amigas comunes», ha explicado Terelu a una resvista del corazón.