Tras el capítulo de Bisbal, Chenoa habla de más exparejas (y no bien) Álex González es otro de los ex de la cantante que aparece en su libro, recién publicado EL COMERCIO Gijón Domingo, 8 octubre 2017, 22:59

David Bisbal no es el único blanco de las críticas de Chenoa en el libro que acaba de publicar bajo el título 'Defectos perfectos'. La artista también ha reservado alguna que otra página para otras de las parejas que ha tenido en su vida.

Por ejemplo, Álex González, a quien la cantante define como «un tío encantador, guapo y amable». Pero no todo son bonitas palabras para el actor, ya que Chenoa también asegura que no se comportó bien con ella después de posar juntos en la gala de los Goya de 2006. «Aquella noche surrealista terminó en un mal rollo extrañísimo, porque yo no tenía que ver con que las cámaras me persiguieran a mí. Aquello puso de manifiesto la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa. La relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos», escribe. Y añade: «Me sentí muy manipulada en aquellas semanas y era inevitable que no me encontrara mal. Me echaba en cara aún no sé muy bien qué».

Ese mismo año, Chenoa comenzó otra relación con un realizador de Ibiza, con el que asegura que en los cuatro años que estuvieron jamás tuvieron «un gesto cariñoso». Tiempo después estuvo con un piloto comercial, del que no quiso desvelar su nombre, con el que las cosas tampoco fueron bien por las continuas infidelidades de este. Después de haberlo dejado en varias ocasiones asegura que se «presentó con un pedrusco de Cartier en mano, pidiendo o, mejor, suplicando matrimonio». Pese a todo, Chenoa acabó pronunicando un «sí»: «Dijo que todo lo anterior era un error y yo era el amor de su vida. Y yo, que siempre soy muy romántica y muy de pedidas de mano...». Poco tiempo tardó en darse cuenta de que todo era un error.

Los grandes ausentes en este repaso de nombres son David De María, -con el que terminó su relación en 2010-, Alain Cornejo, hijo del empresario teatral Enrique Cornejo, y Curi Gallardo. Pese a todo, Chenoa desveló durante la rueda de prensa de presentación de su libro que sí aparecían, aunque no sus nombres.