El tremendo corte de Luz Casal a Toñi Moreno en 'Viva la Vida' «Los trocitos de mi corazón acaban de esparcirse por el suelo», confesó la presentadora EL COMERCIO Gijón Martes, 6 marzo 2018, 09:45

Luz Casal visitó el pasado fin de semana el plató de 'Viva la Vida', de Telecinco, para visitar a la presentadora Toñi Moreno, quien ha recibido probablemente uno de los cortes más grandes que le han hecho en televisión. La cantante, que se encuentra en plena promoción de su disco 'Que corra el aire', confesó a la presentadora lo poco que la quiere.

Así, la artista no fue el centro de atención por su carrera con la música, sino por la respuesta a una pregunta que Toñi Moreno le lanzó mientras le realizaba la entrevista. "¿Tú no eres de decir 'te quiero' todos los días?", preguntaba Toñi a la cantante, a lo que Luz Casal contestó que debería decirlo más. Fue en ese momento cuando la conductora del programa de Telecinco le dijo acto seguido “prueba conmigo”, llevándose un corte por parte de la cantante, que le contestó “pero a ti no te quiero del todo”, sin pensárselo mucho.

Aunque la cara de Toñi Moreno se quedó un poco descuadrada, pronto salía el sentido del humor de la presentadora. “Los trocitos de mi corazón acaban de esparcirse por el suelo”, confesaba la presentadora entre las risas y los aplausos de ánimo del público, quien añadía: “Me tengo que ir a publicidad para recuperarme de esto. Recogeré los pedazos por el plató y a la vuelta seguiré con Luz Casal si ella quiere seguir aquí conmigo”.

Finalmente, al volver del corte publicitario, la presentadora volvía a advertir a Luz Casal tras el comentario que le hizo: “A mí no hay nada como que alguien me diga que no me quiere para que yo me afane en conseguir que me quiera”, concluía Toñi Moreno.