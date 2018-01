Twitter | La dolorosa pérdida de Malú Malú, durante un concierto en Gijón. / Damián Arienza Miércoles, 24 enero 2018, 19:35

«Mi gente.. se ha ido mi Lola... mi pequeño demoniete... mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida....». Son las emotivas palabras con las que la cantante Malú se ha despedido de quien ha sido su gran amiga durante más de una década, su perrita Local.

La 'coach' de 'La Voz' (Telecinco) ha publicado estas tiernas palabras en su perfil de Twitter junto a una foto de su mascota. Sus muchos seguidores en redes sociales no han tardado en enviarle mensajes de ánimo y consuelo en este momento tan triste para la artista.

