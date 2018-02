Beatriz Rico: «Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina» Una foto compartida por Beatriz Rico en sus redes sociales. La actriz gijonesa confiesa su adicción a los suplementos dietéticos y anuncia que los deja E. C. Miércoles, 14 febrero 2018, 00:59

Hace ya varios años que Beatriz Rico vivía «obsesionada» con los los entrenamientos y la musculación. La actriz y cantante asturiana se machacaba en el gimnasio y, para dar un empujón al entrenamiento, decidió comenzar a consumir creatina y batidos de proteínas, suplementos alimenticios que ayudan a mejorar el rendimiento y los resultados en este tipo de prácticas deportivas.

Pero eso se acabó. La artista ha decidido dejar de consumir estas sustancias después de darse cuenta de que había llegado a engancharse, más que a las propias sustancias, que no producen adicción física, a los resultados que obtenía con ellas. «Hoy ha sido mi último día de adicta a la creatina», confesó en su cuenta de Twitter.

En una larga sucesión de tuits, Beatriz Rico explica que su cuerpo comenzó a notar las altas dosis de creatina que estaba tomando y que se traducían en un aumento de peso que no era capaz de reducir ni siquiera con estrictas dietas. «Cada vez más débil; cada vez más 'gorda'. Cada vez pasando más hambre», señaló. «Quiero mi músculo natural, bonito. Quiero volver a comer con naturalidad. Men sana in corpore sano. Pero de verdad. En serio: no toméis mierdas. Siempre pasan factura», afirmó.