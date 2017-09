El último plantón de Paula Echevarría a David Bustamante Las cosas no parecen mejorar para el matrimonio ELCOMERCIO.ES Lunes, 25 septiembre 2017, 22:44

Pese a los malos momentos por los que está atravesando por la crisis matrimonial con Paula Echevarría, David Bustamante continúa con su vida profesional y con su su gira de conciertos por toda España «Amor de los dos».

Este fin de semana le tocaba actuar en las fiestas de Las Rozas. Durante la actuación cantó varios de sus temas más conocidos y estuvo arropado por sus fans y por una visitante muy especial, su hija Daniella. El cantante compartía en su cuenta de Instagram poco antes del concierto una bonita instantánea en la que aparece con su pequeña, que posa divertida sacando la lengua. «Nosotros ya estamos preparados ¿Y vosotros?», escribe el cantante en la red social.

La gran ausente de la noche fue Paula Echevarría, que no acudió al concierto para apoyar a su todavía marido pese a celebrarse a pocas minutos de su domicilio. Se encontraba dando la bienvenida al «veroño» mientras su hija y su aún marido se preparaban para una noche de concierto.

Queda oficialmente inaugurado el #Veroño! 💙😜 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Las cosas no parecen mejorar para el matrimonio. Hace tan solo diez días, la actriz celebraba su 40 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto a la que Bustamante tampoco acudía por motivos profesionales. En ella, Echevarría desvelaba que las cosas no estaban claras y que todavía no habían decidido nada. «No considero que sea obligatorio tener que decir lo que nos pasa. Estamos en un momento nuestro. Si no tenemos nada claro qué queréis que digamos», se lamentaba sobre la situación en la que se encuentran ambos.