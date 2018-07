La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez suspende de nuevo la Selectividad y se va a África Sus padres han preparado a Tana Rivera unas vacaciones diferentes EL COMERCIO Miércoles, 4 julio 2018, 16:56

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, Tana Rivera, ha suspendido por segunda vez el examen de acceso a la universidad. Por ello, sus padres han decidido organizarle un verano diferente.

La joven pasará las próximas tres semanas en Winneba, una localidad al sur del país africano en la que trabaja la asociación española Yes We Help. Allí realizará labores de voluntariado junto a un grupo de amigas. El trabajo de la nieta de Cayetana de Alba se centrará en proyectos de educación y sanitarios, ayudando a profesores y médicos de la zona. Además, participará en actividades lúdicas y deportivas, en las que sin duda aprenderá nuevos valores para enfrentarse a su día a día.

Según la página web de Yes We Help, para inscribirse como 'helper' hay que desembolsar unos 1.500 euros por los 25 días de voluntariado. Un presupuesto que se desglosa en 850 euros para la estancia y las comidas más el coste de los vuelos, el visado y las vacunas necesarias.