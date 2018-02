El verdadero motivo de la ruptura entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez La canaria asegura que no tiene que ver con su hijo EL COMERCIO Miércoles, 14 febrero 2018, 21:50

Hace apenas unas semanas Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comunicaban que ya no estaban juntos. La relación entre la expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el futbolista siempre ha estado envuelta en polémica, pero también su ruptura. El estado de salud de su hijo Nyan, enfermo desde su nacimiento, y su cuidado causó entre ellos demasiados cruces de reproches, pero parece ser que no ha sido el verdadero motivo de su ruptura.

«Hemos pasado momentos muy difíciles y delicados por nuestro hijo Nyan, que gracias a Dios, después de la reciente operación a la que se ha sometido, está en fase de recuperación», comentaba Jesé en referencia al estado de salud de su hijo Nyan, que fue un bebé prematuro. Aurah no tardó en responder a ese comunicado indicando que su entonces pareja les había fallado tanto a ella como su pequeño «en el peor momento».

Pero la cosa no se ha quedado ahí. La joven ha hablado con el portal Cotilleo asegurando que el motivo real del distanciamiento con Jesé no es otro que la reconciliación de futbolista con su expareja, Melody Santana, la madre de sus dos hijos mayores. El entorno del deportista, por el momento, no ha dado ningún tipo de detalle.

Aurah reconoce que, desde que Jesé mandó el comunicado, no lo está pasando nada bien. Pasa los días pendiente de su hijo y no tiene el relevo ni la presencia del padre de la criatura, una cuestión que ya ha denunciado en otras ocasiones.