¿Cuál es el verdadero nombre de Risto Mejide? Durante su entrevista con Enrique San Francisco para su 'Chester' de Cuatro, el publicista confesó cuál era su verdadero nombre EL COMERCIO Martes, 8 mayo 2018, 13:06

Muchos se preguntaban cuál era el verdadero nombre de Risto Mejide. Se pensaba que era un diminutivo de Evaristo o Cristobal, pero ahora sabemos que no tiene nada que ver.

Durante su entrevista con Enrique San Francisco para su 'Chester' de Cuatro, el publicista confesó cuál era su verdadero nombre. En un momento de la conversación, los papeles se intercambiaron y fue el invitado el que interrogó al presentador del programa.

«Es un nombre finlandés, hay muchos Ristos en Finlandia», aseguraba. «De pequeño empezaron a llamarme Risto hasta que un día me lo cambié». Pero, ¿cuál es su verdadero nombre? «Yo me llamaba Ricardo», confirmó. «Yo llevaba nueve generaciones de Ricardos y quería romper con los muertos, aunque fueran los míos», explicaba antes de confirmar que ya se ha cambiado el nombre y que oficialmente su nombre ya no es Ricardo, sino Risto