Víctor Manuel sale en defensa de Serrat
Martes, 26 septiembre 2017

Joan Manuel Serrat no ha dejado de recibir críticas desde que dijera públicamente que «la convocatoria de un referéndum en Cataluña no es transparente». Su amigo Víctor Manuel no ha dudado en salir en su defensa: «Lamento muchísimo todo lo que esta ocurriendo. Creo que, si pudiésemos prescindir con una varita mágica de los ‘hooligans’ de uno y otro lado, sería fantástico. Hay mucha más gente propiciando el enfrentamiento que el entendimiento», fueron las palabras que pronunció el cantautor asturiano. Miguel Ríos y Ana Belén salieron tambié en defensa de Serrat.