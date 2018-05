Willy Bárcenas, hundido tras la sentencia que llevará a sus padres a prisión El vocalista de Taburete, que actuará en Llanera mañana en el Festival Baldumac, ha lanzado un mensaje de apoyo en Instagram EL COMERCIO Gijón Jueves, 24 mayo 2018, 17:22

Willy Bárcenas, vocalista del exitoso grupo Taburete, se encuentra completamente hundido tras la sentencia del caso Gürtel que enviará a sus padres a prisión. La Audiencia Nacional ha condenado a Luis Bárcenas y a Rosalía Iglesias a 33 y 15 años de cárcel respectivamente por blanqueo de dinero de forma ilícita, por apropiación indebida y por delitos fiscales.

El cantante recibe la noticia en mitad de una gira que le llevará a recorrer las principales ciudades de la geografía española. De hecho su grupo es uno de los destacados del festival Baldumac, que este fin de semana se celebrará en Asturias, concretamente en Llanera.

No se sabe si el hijo del antiguo gerente y tesorero del Partido Popular ha vuelto a la capital para acompañar a sus padres en estos momentos tan duros para la familia. Lo que sí ha querido dejar claro es su apoyo a sus progenitores con un contundente mensaje escrito a través de su perfil de Instagram: «Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar. Mañana nos vemos en Baldumac Asturias».

Willy no ha sido el único en pronunciarse sobre este tema en redes sociales, su amigo y compañero Antón Carreño ha publicado un mensaje de apoyo. «La familia son los amigos que uno elige y para mí usted es el hermano mayor que nunca tuve. Me tiene aquí en lo bueno y por supuesto en lo malo! Ánimo, usted puede con todo. Le quiero Barni. Seguimos hacia Marte», ha escrito junto a una imagen en la que ambos se funden en un apasionado abrazo en el escenario en medio de un concierto.