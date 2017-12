Yola Berrocal, candidata a los Goya como actriz de reparto Yola Berroca. / Instagram Participa en el film de Fernando Simarro, 'Cosmética Terror' Lunes, 4 diciembre 2017, 12:12

El 13 de diciembre sabremos si Yola Berrocal estará nominada a los Premios Goya, gracias a su papel en el film 'Cosmética Terror' de Fernando Simarro. En la fiesta que organizó la revista 'Interviú', la actriz fue entrevistada por el portal 'Chance' para hablar de su poco probable nominación y de cómo va su etapa profesional.

A Yola la presentan en la categoría de mejor actriz de reparto, por lo que ahora mismo «estoy muy nerviosa, me presentaron como candidata y estoy emocionada porque era mi sueño y soy candidata a Mejor Actriz de Reparto», aunque «creo que no me lo darán».

Si se llevara el premio, tiene claro a quién se lo dedicaría: «Se lo dedicaría a mi madre, a mi padre y a mi familia y luego a las personas que siempre han creído en mí, me han dado la oportunidad de hacer ese papel».

Esta película tiene al menos tres candidaturas gracias a Yola y Miriam también opta a la candidatura de 'Mejor película'.