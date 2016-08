La Policía Local obliga a bajar el volumen a Sonora Real

La Policía Local intervino anoche en la segunda romería de la XXV Fiesta de la Sidra Natural y obligó a bajar el volumen a Sonora Real cuando la orquesta llevaba media hora tocando en el 'solarón'. Eran las diez de la noche y los agentes determinaron que el máximo eran 80 decibelios, lo que redujo notablemente el impacto del sonido que se estaba registrando hasta ese momento. Esta fue la consecuencia directa del rosario de críticas vecinales tras el concierto del jueves que abrió un amplio debate vecinal.

Entre los vecinos de la zona no se alcanzaba un consenso. Por cada uno que criticaba la actuación de la orquesta La Fórmula de la víspera, aparecía otro que la defendía con vehemencia. «No me parece de recibo celebrar algo así en este espacio, pues además del fuerte ruido que estamos teniendo que soportar los vecinos, se están cargando el césped. ¡Si tantas ganas de fiesta tienen, que se la lleven para debajo de sus casas!», manifestaba un airado Urbano Fernández, residente en la carretera Vizcaína. Opinión que compartía Isabel R., vecina de Marqués de San Esteban, quien pese a encontrarse a más distancia del 'solarón' aseveró que «apenas se podía oír la televisión, incluso con las ventanas cerradas». En casa de Ignacio Blanco, en el número 4 de la avenida de Portugal, la situación no fue mucho mejor. «No se podía ni hablar en casa y mis hijos, de cuatro y siete años, no eran capaces de dormir por el ruido», explicó. En torno a la una de la mañana llamó a la Policía Local, pero le dijeron que «no podían hacer nada porque estaba todo correcto y que ya llevaban unas cuantas llamadas similares». En la mañana de ayer, Ignacio presentó la pertinente denuncia en la Pescadería y durante todo el fin de semana pretende hacer mediciones de decibelios para adjuntar en una nueva denuncia a la que, casi con total seguridad, se sumarán algunos de sus vecinos.

«El problema es que creo que no tuvieron en cuenta a la gente que necesita descansar porque al día siguiente madruga», indicaba, por su parte, Jaime Suárez, quien reside en Marqués de San Esteban pero tiene conocidos en 'primera línea' del 'solarón'. «Por lo que me contaron, aún con las ventanas cerradas parecía que tenían a la orquesta dentro de casa», agregó. Algo que puede confirmar Ana G., vecina de la calle Pintor Mariano Moré. «Retumbaba toda la casa, estoy segura de que los decibelios no eran los reglamentarios. Además, quedó todo hecho un desastre», criticó. El joven Sergio E. fue testigo de esto último mientras volvía desde el trabajo a su casa, en Fermín Canella, a primera hora de la mañana. «No solo el propio espacio verde estaba lleno de botellas y vasos, las calles aledañas, también», aseveró.

«Hay sitio para todos»

En el extremo opuesto se encontraba Covadonga de Fuentes, residente en la plaza del Humedal. «No entiendo qué problema hay con la romería. La orquesta estuvo tocando solo hasta la una, lo que es un horario bastante razonable, más siendo verano. A mí me parece genial que organicen algo así aquí, pues en esta zona nunca hay fiestas parroquiales y también nos presta divertirnos», señaló. Gerardo Meana vive hacia Poniente, pero también se mostró partidario de que se aproveche el espacio del 'solarón' para acoger actividades de este tipo, que «dinamizan la zona. Son cuatro días al año y si está bien organizado y vigilado no tiene por qué haber problemas para los vecinos. No es como la Semana Negra, que trae consigo peleas, vomitonas y destrozos a nuestros propios portales», recalcó.

Tampoco se mostró molesto Romualdo Alvargonzález, quien aseveró que desde su piso de Marqués de San Esteban «la música no fue, ni mucho menos, molesta. Pude descansar sin problemas, así que ni critico ni defiendo la fiesta», aclaró. Palabras casi idénticas a las que pronunciaba Alejo Prieto, vecino de Prendes Pando, quien durmió a pierna suelta pese a tener las ventanas abiertas. Luis Giganto, por su parte, señaló que «en esta ciudad hay sitio para todos» y lamentó que a este paso «terminarán por no organizar nada». Desde Álvarez Garaya, Eva López se acordaba también de los hosteleros y feriantes. «No veo nada de malo en esta romería que, además, está dando trabajo a numerosas personas, con la falta que hace», indicó.

Reparto de actividades

El concejal de Turismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, volvió a salir ayer en defensa de la romería, que, apuntó, «es un importante atractivo y solo dura cuatro días. Desde Divertia intentamos repartir este tipo de actividades por todos los barrios de la ciudad para que no sean siempre los mismos vecinos los afectados y para que cada rincón tenga ofertas de ocio». Recalcó que el parque del Tren de la Libertad es «el escenario perfecto para trasladar una fiesta de prau, una de las señas de identidad de Asturias, al centro de Gijón» y recordó que «ésta es la única actividad generadora de ruido que acoge la zona en todo el año». Insistió, asimismo, en que el césped del 'solarón' se regenerará con rapidez y apostilló que «no se está causando ningún daño medioambiental. No estamos hablando de árboles milenarios ni del Jardín Botánico».