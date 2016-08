Quimioterapia con hilo musical

«Cuando te dicen que lo tuyo es un cáncer lo pasas mal. Es un momento duro que impacta en ti y en toda la familia, pero hay que reponerse y, sobre todo, hablar de ello, no ocultarlo, sacarlo fuera». Maxi Canga tiene 69 años y un cáncer de mama. Cada 21 días acude a Cabueñes para someterse a sesiones de quimioterapia. La han operado y extirpado un pecho, «y ahora me dan estas sesiones para tener todo controlado», dice aliviada mientras hojea una revista del corazón sentada en un sillón azul y conectada a una máquina.

Obras. Los trabajos de reforma se iniciaron en 2015 y supusieron una inversión de 92.000 euros. Cambios. El hospital de día aglutina en el mismo espacio (la planta -1), la atención ambulatoria, las consultas de oncología y hematología, las extracciones. Tratamientos. Durante 2015 se aplicaron 5.979 sesiones oncológicas y 4.080 hematológicas. Incremento. La demanda asistencial en oncología durante el último lustro se disparó en un 37%. En el caso concreto de la hematología el aumento fue mayor, un 61%.

Es jueves y Maxi, al igual que el resto de pacientes oncológicos de Gijón y también de Arriondas, está de estreno. El centro sanitario gijonés abrió esta semana un renovado hospital de día oncohematológico. Cabueñes ha decidido ampliar este servicio tras sufrir un incremento de casi el 40% en la demanda de tratamientos contra el cáncer en los últimos cinco años. En el caso de los cánceres hematológicos, el incremento fue aún mayor: el 61% en un lustro. Las anteriores instalaciones de atención ambulatoria estaban distribuidas en diferentes puntos del hospital; Oncología se ubicaba en la primera, Hematología en consultas externas y el hospital de día en la primera impar. Las mismas se quedaron pequeñas y resultaban poco funcionales debido, precisamente, a su dispersión. «Eran habitaciones reconvertidas en salas de quimioterapia», explica el gerente del Área V, Miguel Rodríguez.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) optó por concentrar toda la oncología y hematología en un mismo punto, «lo que revierte en una atención de mayor calidad hacia los pacientes y nos permite trabajar mucho mejor en equipo», afirma el hematólogo Rubén Fernández Álvarez. Este especialista, que se formó en Madrid y que antes de Cabueñes pasó por la unidad de trasplantes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), asegura que en el nuevo centro de día «todo son ventajas, tanto para los enfermos, que es lo principal, como para los profesionales».

Rubén Fernández Álvarez Hematólogo «El paciente recibe una mayor calidad asistencial y nosotros podemos trabajar mejor en equipo» «El hospital participa en varios ensayos clínicos y eso es un factor que hace aumentar las consultas»

«Me trajo aquí un bultín»

Las obras, que habían arrancado en 2015, requirieron de una inversión de 92.000 euros. A pesar de que Cabueñes está inmerso en un plan de ampliación de envergadura pendiente aún de iniciarse, el Sespa decidió no esperar y proceder a desarrollar la reforma integral del hospital de día oncológico «porque era algo que urgía», avanza Rodríguez.

«La sala de quimioterapia es mucho más luminosa y espaciada. Los enfermos lo agradecen mucho», cuenta Mayte González Camporro, supervisora del hospital de día. La planta dispone de 24 puestos (18 sillones y cuatro camas), dotados de televisión y «en un futuro queremos poner también hilo musical», detalla el gerente. El servicio permanece abierto de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

Maxi Canga agradece las mejoras. «Hombre, aquí vienes a lo que vienes, pero si lo haces en un ambiente agradable, mucho mejor». A esta gijonesa le diagnosticaron un cáncer de mama gracias al programa de screening que tiene el Sespa en colaboración con el Hospital de Cruz Roja. «Fue en una de esas mamografías de rutina donde me vieron un bultín». Un bultín «que ahora me trae aquí cada 21 días», dice con tono algo resignado.

Entre los pacientes del hospital de día está también Carlos José Gómez Cuétara. Este albañil y ganadero ya jubilado de 64 años se traslada de forma periódica desde Arriondas a tratarse «por unos nódulos que me han visto en el pulmón». Pasa la quimio en compañía de su infatigable esposa, Pilar Gutiérrez, «que siempre está conmigo al pie del cañón», dice orgulloso. «A mí traenme cada quince días en ambulancia. Aquí en Cabueñes me tratan de cine, no me puedo quejar. Además, se come mejor que en casa», afirma jocoso con el permiso de Pilar, que reconoce que «en casa no le pongo dos platos».

1.200 nuevos pacientes al año

El aumento en la demanda de tratamientos oncológicos, germen de la ampliación el área oncohematológica, «se debe a varios factores», explica Rubén Fernández. «Por una parte, puede tener una base epidemiológica pero también se puede deber a la participación del hospital en ensayos clínicos, lo que incrementa las consultas, y al modelo de atención, mucho más personalizada». A lo largo del pasado año, el hospital de día aplicó 10.059 tratamientos, de los que 5.979 fueron oncológicos y 4.080 hematológicos. Es un incremento del 37% con respecto a 2011.

Por las consultas de este servicio, pasan al año unos 1.200 pacientes a los que se les diagnostican un tumor por vez primera (400 de ellos, con afecciones en la sangre). Para intentar determinar, entre otras cosas, las causas de este incremento asistencial, el Hospital de Cabueñes ha creado un registro tumores hematológicos. Han empezado con el de mielomas y en un futuro agregarán el de linfomas, explica este Rubén Álvarez. En Cabueñes se atienden la mayor parte de los casos. Al HUCA solo se derivan leucemias agudas que requieren de un tratamiento más intensivo o pacientes candidatos a un trasplante de médula. Son unos diez casos al año, detalla.