El billete de autobús se mantendrá en 1,25 euros

El consejo de administración de EMTUSA ha dado el visto bueno a la congelación de todas sus tarifas para 2017. Será el quinto año consecutivo en el que los viajeros de autobús no noten cambios en el precio del billete. Todos los consejeros votaron a favor de esta propuesta de la gerencia, salvo los representantes de IU y de CC OO, que se abstuvieron. Su posición se justifica en una vieja demanda de ambas organizaciones: la puesta en marcha de un nuevo sistema tarifario que tenga en cuenta la renta de los usuarios y no solamente características como la edad. El consejero del PSOE, el edil Celso Ordiales, no estuvo presente.

A la hora de justificar que a partir del 1 de enero los precios se mantengan tal y como están ahora, la empresa tuvo en cuenta varios factores. Entre ellos, el descenso del coste del petróleo, que puede significar «una importante minoración de los gastos de aprovisionamiento de la empresa». El informe presentado por la gerencia cuantifica en concreto el ahorro previsto por este concepto en 300.000 euros al año. La bajada de los combustibles servirá para compensar algunas subidas, entre las que se cita la actualización de los salarios del personal y el incremento de otros costes operativos, como las primas de los seguros.

Misma aportación municipal

En lo que respecta a la demanda, EMTUSA prevé «ligeros repuntes» en el número de viajeros, que se podrán atender con la misma aportación municipal, «salvo que medie un incremento significativo del nivel de servicios», y sin necesidad de recurrir a un incremento de las tarifas. La decisión de congelar los precios «no afectará a la capacidad de inversión de la empresa, que seguirá ejecutando de igual forma su plan de renovación de flota y otras inversiones de modernización».

Cuando dentro de cuatro meses cambie el calendario, por tanto, hacer un viaje sencillo en autobús, comprándole el billete directamente al conductor, seguirá costando 1,25 euros. Para los titulares de la tarjeta ciudadana o la tarjeta de transporte que utilicen la opción del bonobús, con recargas previas de las que después se va descontando el importe de los trayectos realizados, el precio por cada desplazamiento será de 0,82 euros. Esta tarifa se rebajará hasta los 0,70 euros para los menores de 26 años y los mayores de 65 y hasta 0,32 euros para los beneficiarios del denominado bono social (jubilados o pensionistas con ingresos inferiores a 8.905 euros al año). Seguirán viajando gratis todos los menores de 13 años y los usuarios que tengan reconocido su derecho a la tarifa social gratuita por tener ingresos inferiores a los señalados para las pensiones no contributivas.

El abono mensual, sin límite de viajes, se mantendrá en 37 euros en la tarifa general y en 30,50 euros para menores de 26 años y mayores de 65. El semestral seguirá costando 174 euros y abonarse para viajar en EMTUSA todo el año tendrá un precio de 290 euros. También seguirá funcionando la tarjeta turística Gijón Card, que permite a quienes visitan Gijón viajar sin límite de trayectos durante 1, 2 o 3 días, por 10, 12 y 15 euros, respectivamente.

EMTUSA es la primera empresa municipal que aprueba sus tarifas para 2017. La intención del gobierno local es que todas se congelen.