El catedrático de la Universidad de Oviedo Pedro Alonso Velázquez, Embajador de Gijón 2016

La distinción 'Embajadores de Gijón' que anualmente otorga el Club de Empresas de Turismo de Negocios, ha sido concedida en su edición de 2016 al Catedrático de la Universidad de Oviedo y Director del Departamento de Matemáticas, Pedro Alonso Velázquez. En la toma de esta decisión ha pesado especialmente, la decidida labor de promotor y prescriptor que para la ciudad de Gijón, ha desarrollado en el mundo congresual a lo largo de los años.

Varias son las reuniones relacionadas con Pedro y el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo: la XVII Escuela Hispano-Francesa sobre simulación numérica en Física e Ingeniería celebrada este mismo año, el II Workshop en Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas y Heterogéneas en 2011 ó la 9th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engeneering (CMMSE) celebrada en 2009. Esta intensa labor sostenida en el tiempo ha sido siempre compatible con la prescripción entre sus compañeros y compañeras y su colaboración y participación en las acciones del Gijón Convention Bureau.

Con esta distinción, el Club quiere destacar una vez más la importante labor de promoción que realiza el mundo universitario y el esfuerzo que esto supone para aquellos que se implican en traer congresos a la ciudad, siendo el beneficio para ellos escaso o nulo, desde el punto de vista de sus carreras profesionales.

Además, en este 2016, el Club de Empresas de Turismo de Negocios celebra sus quince años de vida, y con tal motivo por segunda vez en su historia, concederá un “Embajador Honorífico de Gijón” que ha recaído en Enrique Pérez Rodríguez, Decano del COITIPA.

Hace cinco años, en su décimo aniversario, el Club otorgó el “Embajadora Honorífica de Gijón” a Paz Fernández Felgueroso por su continuada labor de apoyo al sector congresual en la ciudad y este año, en su décimo quinto aniversario ha querido distinguir a otra persona cuya trayectoria a lo largo de sus 20 años al frente del COITIPA no sólo ha sido ejemplar, sino también fomento de numerosos encuentros profesionales, destacando entre ellos, el que se realiza cada año en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, el Encuentro con los Ingenieros Técnicos Industriales.

La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo 29 de septiembre a las 20:00 horas en el Complejo las Delicias.