El gobierno prevé adquirir la Quinta La Vega en noviembre

El gobierno municipal convocará el lunes una reunión extraordinaria de la comisión de Hacienda con el objetivo de aprobar una nueva modificación presupuestaria que permita disponer de los fondos necesarios para comprar a la Quinta La Vega. La alcaldesa anunció en verano la intención del Ayuntamiento de adquirir este inmueble a la Autoridad Portuaria para utilizarlo como vivero empresarial dedicado al sector medioambiental. Los jardines, catalogados, serán de uso público. El edificio está tasado en 1,3 millones de euros, a lo que habría que sumar los gastos administrativos.

Para financiar esta operación el gobierno plantea utilizar un millón de euros procedente de otras inversiones ya aprobadas. El resto «vendría de diferentes partidas del área de Desarrollo Económico». Las inversiones afectadas por esa minoración, a su vez, se refinanciarían con un millón de los once que suma el remanente de tesorería, esto es, el dinero que no se gastó del presupuesto de 2015. El motivo de no dedicar directamente a la Quinta La Vega los fondos heredados del pasado ejercicio es que la ley solo permite destinarlos al pago de deuda o a inversiones financieramente sostenibles, categoría en la que no tiene encaje esta compra.

Si la modificación presupuestaria recibe el dictamen favorable de la comisión, se llevará a Pleno el miércoles o jueves de la próxima semana. Habrá que esperar después un mes a que se haga efectiva, por lo que la concejal estima que hasta noviembre no se podrá efectuar la compra. «Será dentro de este año», garantizó.

En lo que respecta a los diez millones restantes del remanente, indicó que en la misma modificación se planteará dedicarlos a la amortización de deuda, propuesta hacia la que en junio ya mostraron su rechazo los grupos de la izquierda. Ana Braña justificó esta decisión en la conveniencia de no superar un nivel de endeudamiento del 75%, «con las consecuencias que tendría de tener que solicitar autorización al Principado para todo». La concejala de Hacienda señaló que este año el Ayuntamiento se ha endeudado en 31 millones de euros, pero por la prórroga solo se están amortizando 12, lo que «compromete el presupuesto del año que viene».

Habrá que esperar al lunes para que esta modificación de once millones pase por la comisión, porque aún se espera por documentación del puerto referente a la Quinta La Vega. Mañana, no obstante, habrá una sesión ordinaria a la que se llevarán otras tres propuestas de cambio de los presupuestos vigentes. Serán, si prosperan, las modificaciones número 20, 21 y 22 de las cuentas de 2016.

Aportación a Divertia

La primera supone un nuevo incremento de la aportación municipal a Divertia, en este caso por 278.000 euros. 100.000 corresponden a los compromisos adquiridos en el marco del convenio con Volotea -que no constaba en la prórroga presupuestaria- y otros 178.000 a los efectos de no deducilibidad del IVA en los festejos celebrados en 2015. Ana Braña puntualizó que, con esta modificación y la aprobada en el Pleno de agosto, el presupuesto de Divertia ascendería a 7,5 millones, «que son 200.000 euros menos de lo que habíamos propuesto en el proyecto presupuestario para 2016 que no se aprobó». Las otras dos modificaciones se refieren al trasvase de fondos dentro del capítulo de planes de empleo y a la ejecución de avales para la realización subsidiaria de obras.