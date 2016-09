«El nuevo pretratamiento debe pagarlo el Estado, que es quien desmanteló la 'Plantona'»

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, defendió ayer en una entrevista en el programa 'La Lupa', de Canal 10, la urgencia de dar una solución a la «no depuración» de las aguas de saneamiento de la zona este y pidió «no quedarnos con los brazos cruzados mientras esperamos una respuesta de la Audiencia Nacional, que según los juristas pueda tardar dos meses». Consideró que la opción de instalar de forma temporal equipos portátiles de desarenado y desengrasado no colisiona con los derechos que tienen reconocidos los vecinos de El Pisón, «por lo que no crispamos más la situación», y además no requiere de obra civil. Sí advirtió de que el coste de esta instalación debe ser asumido íntegramente por el Estado, «que es quien tomó la decisión de desmantelar la 'Plantona'». En este sentido, indicó que «aún nadie ha sabido responderme a la pregunta de por qué se quitaron esos equipos cuando ya se sabía que el proceso judicial estaba muy enconado. No me han dado ninguna explicación técnica y no sé si debo pensar que la decisión se tomó por otros motivos, igual intentando presionar, o por prepotencia, o por soberbia».

Moriyón recordó que actualmente el saneamiento de la zona este «es deficiente» y advirtió de que «la Unión Europea está vigilante, y de la misma manera que un día se plantó con el problema de las partículas PM10 del aire, a lo mejor un día llega un susto por la depuración de las aguas». Con respecto a la mancha frente a la costa de Peñarrubia que hace diez días activó todas las alarmas, y que finalmente no guardaba relación alguna con el mal estado del emisario submarino, apuntó que además de «reavivar» la preocupación por la falta de un tratamiento adecuado de las aguas residuales ha servido «para saber organizarnos frente a una eventualidad de este tipo». Explicó que ese día «nos encontramos a las once de la noche con que nadie había tomado aún ni una sola muestra y todas las valoraciones eran visuales. Ahora ya contamos con un protocolo establecido en el que, aunque no sea competencia municipal, los bomberos saben cómo tomar muestras para llevarlas al laboratorio de la EMA».

Calidad del aire

La regidora también se refirió a la contaminación ambiental. Recordó que en la futura ordenanza de calidad del aire, que en breve pasará por junta de gobierno, «hemos ido al límite máximo de las competencias que nos permite la ley», aunque lamentó que en Asturias no exista una norma ambiental autonómica que dote a los ayuntamientos de más capacidad en el control de emisiones. Consideró, por otra parte, que «ahora la Autoridad Portuaria ya es consciente de que episodios como los de las nubes de carbón no pueden volver a repetirse y ya está trabajando en sistemas de apantallamiento y pavimentaciones para evitarlos».

En su visita al plató de 'La Lupa', con motivo del inicio de la nueva temporada del programa, Moriyón habló de otros asuntos de actualidad como las diferencias con el Principado en torno a las condiciones de la convocatoria autonómica para los planes de empleo. La alcaldesa reclamó más flexibilidad en torno al tipo de contratos que se pueden hacer, su duración y el número de beneficiarios que debe alcanzar y consideró que, tal como están redactadas las bases, «nos llevan directamente de nuevo al juzgado». Aseguró que Gijón «ya lleva pagados 3,5 millones de euros por sentencias desfavorables».

Sobre otros fallos judiciales, los que obligan a la ZALIA a desembolsar 4,4 millones de euros adicionales por las expropiaciones realizadas, recordó que el Ayuntamiento de Gijón fue el único que cumplió con unas obligaciones proporcionales a su peso accionarial cuando hubo que refinanciar la entidad, algo que no hicieron ni las autoridades portuarias de Gijón y Avilés ni el Consistorio avilesino. «Ahora nosotros ya nos plantamos. Se terminó lo de poner dinero en la ZALIA. Si es necesario, que lo ponga el Principado».

Impuestos congelados

Moriyón ratificó la intención del gobierno de Foro de mantener congelados en 2017 los impuestos, precios públicos y tasas municipales y aseguró que trabaja «para que pueda haber un nuevo presupuesto, porque Gijón lo necesita». Recordó que en 2016 se aceptaron enmiendas de toda la oposición «y aún así levantaron la mano para votar que no», lo que llevó a una situación de prórroga presupuestaria. «Si quieren, yo no tendría problema en ponerles una hoja en blanco y ponernos a hacer el presupuesto. Pero también les pido corresponsabilidad. A veces hay que perder de lo que tú crees para que gane Gijón. Allá ellos si creen que el camino y lo mejor para la ciudad es oponerse a todo porque sí. Esa es la fórmula que eligió el PSOE en el último mandato y pasó de diez concejales a siete, que mira que era difícil».