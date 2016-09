«Para avanzar en un pacto de izquierdas hay que respetar el resultado electoral»

La posibilidad de plantear una moción de censura contra el equipo de gobierno de Foro en el Ayuntamiento de Gijón planeó anteayer durante toda la asamblea celebrada por Xixón Sí Puede y más después de que se diera a conocer una carta remitida por IU a la formación morada y al PSOE para emprender conversaciones «ante la situación del Ayuntamiento». Ayer fue el portavoz municipal socialista, José María Pérez, quien indicó que «con IU hemos tenido conversaciones informales estos meses para tratar asuntos que tienen que ver con la cuestión municipal y con aspectos generales que afectan a la ciudad. La convocatoria de esta reunión es reflejo de lo que hemos ido hablando».

Se trata, pues, de un encuentro a tres bandas en el que analizar una respuesta desde la izquierda a la situación en la que se encuentra el gobierno municipal, al que estas formaciones acusan de estar prácticamente paralizado. Debido a los compromisos que tiene cada formación, se prevé que la reunión se celebre después del debate del estado del municipio, el 28 de septiembre.

Xixón Sí Puede dejó claro en su última asamblea que no apoyaría una moción de censura encabezada por José María Pérez. Éste explicó ayer que «lo que sabemos son tres cosas que están claras. La primera, que las cosas no funcionan bien en el Ayuntamiento de Gijón. Es un problema que podemos ver desde el exterior y simplemente señalar o, por el contrario, tratar de cambiar la situación».

La segunda premisa pasa por la correlación de fuerzas de la izquierda en el Ayuntamiento de Gijón. El portavoz socialista dijo que ese mapa político «dibuja una mayoría que en el ámbito estatal se llama gobierno a la valenciana. Por eso, o vemos los toros desde la barrera o buscamos cómo abordar el asunto desde una manera razonable y coherente», indicó.

El tercer punto pasa por el respeto: «Para poder hacer algo alternativo, lo primero es el respeto entre quienes formamos parte del proceso. Estábamos dispuestos a hablar con ellos -Xixón Sí Puede- hace año y medio, lo estuvimos durante este periodo y seguimos estando dispuestos a hablar. Pero ha de haber respeto al resultado electoral, a las personas que estamos en este proceso y a la capacidad de unas organizaciones que tenemos detrás nuestro a muchas personas y votantes. Eso es básico para avanzar. Si se concreta todo esto, ya se verá lo que ocurre».

«El debate está planteado»

Lo primero es que las tres formaciones lleguen a reunirse. El portavoz de IU, Aurelio Martín, recordó ayer que «no hay ninguna urgencia en celebrar la reunión, porque no es algo que tengamos que votar. El debate sobre el estado del municipio nos dará algunas pistas». Xixón Sí Puede dejó claro su descontento en su última asamblea. Su portavoz municipal, Mario Suárez del Fueyo, indicó ayer que «el debate de la moción de censura está planteado desde junio, independientemente de la carta de IU, ya que no se cumplieron las expectativas que teníamos. No hemos avanzado ni hubo un cambio en la ciudad». Pero en cuanto a quién debe encabezar ese proceso también fue claro: «Ninguna moción de censura podría estar encabezada por quien no quisimos el 15 de junio; cae de cajón», en alusión a José María Pérez.

Y es que en la asamblea se quiso recordar a la Federación Socialista Asturiana que Somos-Oviedo apoyó al PSOE para que se hiciera con la Alcaldía de la capital, a pesar de que la formación de Podemos tenía mayoría de concejales. Además, apuntaron a la reciente coalición nacional Podemos-IU, lo que cambiaría la correlación de fuerzas en Gijón.

De llegarse a un acuerdo entre estas tres fuerzas de la izquierda, el gran damnificado sería el partido en el gobierno local, Foro Asturias. Su secretario general y portavoz municipal, Fernando Couto, indicó ayer ante este movimiento entre IU, PSOE y Xixón Sí Puede que «nosotros estamos centrados en resolver los problemas de los gijoneses. No entramos a valorar lo que no depende de nosotros».