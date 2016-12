Escolares currantes y convincentes

Son problemas que ven todos los días: coches estacionados indebidamente a la entrada y salida de clase, aceras estrechas para peatones, una parada de autobús situada encima de un paso de cebra y caminos que desembocan directamente a la carretera, por no hablar del asfalto en mal estado, las balsas de agua que se forman o los bancos de piedra y contenedores mal colocados que impiden, especialmente a las madres con carricoches, caminar con tranquilidad. Lejos de esperar a que los mayores pongan soluciones, los alumnos de sexto de Primaria A del colegio público Jacinto Benavente, situado en Vega, decidieron tomar las riendas este primer trimestre de curso y salir a la calle a hacer una labor de campo con el fin de exponerle personalmente a la alcaldesa los problemas de acceso que presenta su colegio.

Fue así como, con el apoyo de la dirección del centro -con Miguel Ángel Suárez a la cabeza- y su tutor, Yago Aguirre, se embarcaron en este proyecto de aprendizaje servicio para resolver un asunto que les atañe a ellos especialmente, pero también a sus padres y vecinos de la parroquia.

Y han querido hacerlo con el mayor de los rigores: con un dossier de fotos en el que se pueden ver los puntos conflictivos y que los escolares acompañan de textos descriptivos. Para poder entregárselo, escribieron a la regidora una carta en la que le solicitaban, formalmente, que los recibiera en el Ayuntamiento y ayer tuvo lugar el esperado encuentro. Los veinte alumnos del grupo, organizados por grupos, demostraron saber hablar en público, exponer las ideas más importantes de forma concisa y, lo que es más importante, lograron convencer a la primera edil de que, efectivamente, los problemas que exponen requieren de una solución.

«Habéis hecho un gran trabajo de participación ciudadana», les felicitó Carmen Moriyón

No solo aplicaron los contenidos de Lengua en este proyecto, sino que además consiguieron lo que buscaban: ser escuchados y lograr una salida. «Lo que habéis hecho es un gran trabajo de participación ciudadana y no creáis que los mayores lo hacen mejor, porque lleva esfuerzo y tiempo». De todas las cuestiones planteadas, la primera edil priorizó una: la peatonalización del Camino de la iglesia, que es el tramo comprendido entre la carretera de Lavandera y el vial de la escuela. «Desde hace meses, el Ayuntamiento trabaja en un Plan de Movilidad para dar a cada uno su sitio: primero, los peatones, luego los autobuses, después las bicis y, por último, los coches -explicó-. Voy a hablar con los expertos para que, a partir de la segunda quincena de enero, quedemos en el colegio, les enseñéis el camino y ellos maticen lo que se puede hacer y lo que no. Pero yo creo que esto no es difícil y se puede hacer con carácter inmediato. Porque vuestro colegio, con el de Xove, es el que más problemas tiene de acceso. Además, ya les lleváis el trabajo hecho», afirmó para satisfacción de los escolares. Para otras cuestiones como la parada de autobús, les remitió a la asociación de vecinos y para denunciar la rotura de un espejo cóncavo y su correspondiente peligro, a la página web del Ayuntamiento. «¿Y que hay un coche aparcado encima del paso de cebra? Multa gorda, porque es una irresponsabilidad total».

A modo de agradecimiento, les invitó al palco para poder seguir los próximos domingos al Sporting, «que está flojo y necesita ánimos». Fue un buen final para una jornada que no acaba aquí ni tampoco en enero. Elaborará una encuesta de movilidad y participarán en las jornadas del centro sobre fomento de la bicicleta.