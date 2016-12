Moriyón: «No pondremos un euro más en la ZALIA porque no tiene un plan de futuro»

La situación financiera de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) es «extremadamente comprometida». Con esa certeza encaró ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la reunión del consejo de administración en la que se aprobó un nuevo préstamo por 1,8 millones de euros -con un interés del 3,5% a cinco años- para hacer frente a las expropiaciones de fincas y mantener la actividad ordinaria, aunque en este caso no será participativo ni precisará de avales.

Lo que la regidora dejó muy claro es su descontento tanto con las aportaciones que realizan los socios de la ZALIA como con la gestión de la propia zona logística. Tal es así que aseguró: «El Ayuntamiento de Gijón no pondrá un euro más en una cosa que no tiene ningún plan de futuro». Y apostilló: «Hemos llegado al límite».

Pero, ¿cuál es el motivo del enfado de la alcaldesa? Ella misma lo explicó al decir que «quienes cumplen y devuelven sus obligaciones son el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Hay que recordar que la parte de las dos autoridades portuarias -Gijón y Avilés- y del Ayuntamiento de Avilés las asume el Principado».

«Tenemos nuestros compromisos, con un presupuesto ajustado y cerca del límite de endeudamiento»

La ZALIA pagó en julio más de tres millones y en breve abonará 780.000 euros más

La consejera pidió a los puertos que asuman sus compromisos

Esa falta de implicación de tres de los cinco socios es lo que irrita a la alcaldesa, la cual anunció que el presupuesto municipal del próximo año ya tiene consignado el primer pago del préstamo de casi nueve millones de euros que le corresponde al Consistorio. Y ello después de que «en 2014 ya tuvimos que poner 500.000 euros más por las sentencias que nos iban a venir. Pero todo esto tiene un límite», dijo.

Carmen Moriyón lo tiene claro: «El Ayuntamiento de Gijón no está en condiciones de seguir poniendo dinero en un pozo sin fondo. Hay cero ingresos, todo son gastos, no hay venta de parcelas y no existe ninguna actividad en la ZALIA. Llegará el momento en el que el máximo responsable de esta situación, que es el Principado, tendrá que tomar una determinación».

Y esa determinación parece que habrá de estar relacionada con la representación accionarial en el consejo de administración de la ZALIA. La alcaldesa indicó que «todo esto es ficticio. A esta reunión acudimos los miembros del consejo, pero con un porcentaje del accionariado que no se corresponde con la realidad, porque hay socios que no hacen las aportaciones que tienen que hacer», en referencia a las dos autoridades portuarias y al Consistorio avilesino. Ante esto, la conclusión a la que llega la regidora es que, «lógicamente, procede una revisión, un replanteamiento».

El margen de maniobra que tiene el Ayuntamiento de Gijón es muy limitado, pues «tenemos nuestros compromisos, con un presupuesto muy ajustado y cerca del límite de endeudamiento. Como planteamiento general, hemos llegado a nuestro límite».

Al menos uno de esos tres socios parece no estar dispuesto a cambiar de postura y aportar su parte a la ZALIA. Se trata de la Autoridad Portuaria de Avilés, cuyo presidente, Santiago Rodríguez Vega, dijo ayer escuetamente que «está muy bien lo que están haciendo el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, porque es una inversión que viene muy bien para Gijón».

En la reunión de ayer del consejo de administración, su presidenta, la consejera Belén Fernández, informó de que el sindicato bancario que en octubre de 2015 refinanció la deuda de la ZALIA por 88 millones de euros ha preautorizado otro préstamo de 1.850.000 euros que no será participativo ni precisará de avales, es decir, se abonará con la venta de las parcelas. Este préstamo permitirá pagar las expropiaciones pendientes y mantener la actividad de la gestión de la zona logística.

En los tribunales

Varios fueron los propietarios que llevaron las expropiaciones de sus terrenos a los tribunales, por lo que entre abril y julio la ZALIA tuvo que pagar más de tres millones de euros. Además, a corto plazo deberá abonar otros 780.000 euros por decisión judicial sobre otras dos fincas. Otro problema al que se enfrenta ahora la entidad es que los propietarios de otras ocho fincas han solicitado una retasación, lo que abre la posibilidad a que sea necesario hacer un nuevo desembolso.

Durante la reunión, Belén Fernández conminó a las autoridades portuarias a que asuman sus responsabilidades económicas y sus presidentes se comprometieron a estudiarlo para incluirlo en sus planes de empresa de 2017, si bien ha de ser aprobado por Puertos del Estado.

Finalmente, se habló de la comercialización de las parcelas y de las infructuosas reuniones con empresas nacionales y extranjeras de sectores como el metal, cereales y fertilizantes, acuicultura, grandes superficies y sociedades de inversión.