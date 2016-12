Los trabajadores del Grupo aprueban negociar un convenio de empresa

En torno a 120 trabajadores del Real Grupo de Cultura Covadonga participaron anteanoche en una asamblea en la que acordaron negociar un convenio de empresa ante el bloqueo del que se les viene aplicando hasta ahora, un acuerdo de ámbito regional que data de 2012 y que no ha sido renovado desde entonces por falta de acuerdo entre las partes.

Según informaron a este periódico fuentes laborales, la propuesta fue aceptada «por unanimidad» y en una reunión suficientemente representativa, ya que «pocas asambleas se celebraron con más alta participación».

El convenio regional para todas las entidades deportivas y recreativas de la región no pudo ser renovado en las negociaciones abiertas el pasado año y, aunque hubo algún planteamiento de conflicto, no llegó a ser forzado por ninguna de las partes un nuevo acuerdo.

Uno de los motivos que parece impedir que las negociaciones prosperen es que la dimensión y posibilidades de distintos clubes es muy distinta, de forma que cosas que parte de la patronal está dispuesta a aceptar, son absolutamente inasumibles para otra parte.

En esas condiciones, los trabajadores del Grupo Covadonga entienden que para poder aspirar a una subida salarial que no tienen desde 2012, la única posibilidad es explorar la fórmula del convenio de empresa, es decir, de negociación y aplicación exclusiva en el ámbito de la entidad para la que prestan servicio.

La disposición empresarial, según indicaron las fuentes laborales consultadas, es claramente favorable, y el apoyo de la asamblea incuestionable, pero todo apunta a que hasta después de Reyes no comenzarán las conversaciones, entre otras cosas porque todavía no ha sido elaborada una plataforma reivindicativa y todavía es pronto para saber cuáles serán los principales objetivos de los trabajadores, ya que, al parecer, eso no fue tratado aún.